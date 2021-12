Česko zavádza povinné PCR testy pri vstupe do krajiny

Praha 23. decembra (TASR) - Od pondelka 27. decembra sa zmenia pravidlá pre vstup do Česka: pred príchodom budú povinné PCR testy odkiaľkoľvek. Dôvodom je snaha českého ministerstva zdravotníctva obmedziť cesty za účelom osláv Nového roka. Opatrenie má predísť šíreniu nového koronavírusového variantu omikron, uviedol vo štvrtok portál Novinky.cz.



"Nové podmienky sa týkajú rozšírenia povinnosti disponovať PCR testom pred vstupom na územie Českej republiky, a to aj pre očkované osoby a osoby po prekonanom ochorení COVID-19, a to zo všetkých krajín bez ohľadu na mieru rizika nákazy," povedal hovorca ministerstva Ondřej Jakob.



Nezaočkovaní budú mať povinnosť absolvovať ďalší PCR test po príchode medzi piatym a siedmym dňom.



Českí občania a ľudia s dlhodobým povolením na pobyt, ktorí sú zaočkovaní alebo ochorenie prekonali, budú musieť predvstupový PCR test absolvovať od 3. januára.



U nezaočkovaných osôb platia nové pravidlá týkajúce sa predvstupového testu z krajín s nízkym a stredným rizikom nákazy tiež od 3. januára.



Súdy však už v minulosti podobné opatrenia predchádzajúcej vlády zamietli. Napríklad Mestský súd v Prahe označil v septembri povinný test za neprimerané obmedzenie práva na slobodný vstup na územie Českej republiky, ktoré zaručuje každému občanovi Listina základných práv a slobôd.



"Povinnosť disponovať predvstupovým testom pri príchode z krajín s vysokým a veľmi vysokým rizikom nákazy platí ako doposiaľ. Nové je to, že už od 27. decembra platí povinnosť absolvovať ďalší PCR test po príchode na územie Českej republiky, a to medzi piatym až siedmym dňom," oznámilo podľa portálu Novinky.cz ministerstvo.