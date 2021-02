Česká republika zaznamenala 9446 nových prípadov nákazy COVID-19

Praha 11. februára (TASR) - Česká republika za posledných 24 hodín zaznamenala 9446 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vyplýva to zo štvrtkových údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva.



Česko od začiatku pandémie zaznamenalo 1.064.952 prípadov nákazy koronavírusom a 17.772 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Aktívnych prípadov je v krajine 98.384 a 5817 ľudí je s touto chorobou hospitalizovaných.



Rizikové skóre protiepidemického systému (PES) zostáva už piaty deň po sebe na 71 bodoch, čo zodpovedá 4. stupňu. V ČR však napriek tomu už dlhšie platia pandemické obmedzenia na úrovni piateho stupňa.



Štrnásťdňový priemer počtu nakazených na 100.000 obyvateľov sa podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva zvýšil, píše spravodajský server iROZHLAS.cz. V Česku v súčasnosti na každých 100.000 obyvateľov pripadá 936 nakazených.



Zmenila sa aj hodnota reprodukčného čísla vírusu (R0), ktoré bolo vo štvrtok na úrovni 1,04. R0 nižšie než 1,0 znamená, že epidémia sa spomaľuje, uvádza ďalej webová stránka Českého rozhlasu. To sa však vo februári stalo len raz.



V ČR v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vyhlásili núdzový stav, ktorý platí do nedele 14. februára. Česká vláda v pondelok požiadala o jeho predĺženie do 16. marca a Poslanecká snemovňa parlamentu ČR má o schválení hlasovať vo štvrtok.