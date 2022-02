Český rezort vnútra spustil webový portál pre elektronické petície

Praha 9. februára (TASR) - Česi majú jednoduchšiu cestu k zakladaniu a podpisovaniu petícií na internete. Ministerstvo vnútra spustilo oficiálny nástroj nazvaný ePetice, v prevádzke je od začiatku februára. Prihlasuje sa doň podobne ako do dátovej schránky, informovala v stredu spravodajská stanica ČT24.



Doteraz bolo najľahšie obstarávať podpisy na papierové hárky. Po novom možno petície zakladať aj podpisovať elektronicky na Portáli občana na webovej adrese Portal.gov.cz/e-petice/.



"Po stlačení tlačidla Hlasovať sa dostanete do prostredia Portálu občana, kde vás systém vyzve, aby ste sa prihlásili cez svoju identitu občana. Ak sa prihlásite, je zahlasované," vysvetlil Roman Vrba, riaditeľ odboru eGovermentu na ministerstve vnútra.



Zmienená "identita občana" je totožnosť pre on-line komunikáciu s úradmi – to znamená overený profil. Najmä z dôvodu dátových schránok ho už v ČR má takmer päť miliónov ľudí.



"Štátny orgán, ktorému je určená, ďalej pracuje s petíciou už ako so štandardnou petíciou. Tam sa nič nemení," uisťuje Petr Vokáč, námestník pre riadenie sekcie legislatívy štátnej správy a územnej samosprávy na ministerstve vnútra.



Platforma sa tým zásadne líši od rôznych on-line služieb, ktoré už niekoľko rokov sľubujú možnosť založiť alebo podpísať petíciu. Napríklad na webovej stránke Petice.com vzniklo počas uplynulého roka zhruba 200 podpisových akcií.



Výsledky však nie sú pre nikoho záväzné a v podstate je to len internetová anketa, píše ČT24. Navyše nie je jasné, kto a ako so získanými menami a e-mailami nakladá.



"Viem si predstaviť prípad, keď petíciu založí podvodník iba za účelom, aby vyzbieral osobné údaje," hovorí bezpečnostný analytik firmy Avast Martin Hron.



Súhlasí s ním aj manažér divízie technologického poradenstva spoločnosti Ernst & Young Petr Plecháček.



"Tam sa určite vystavujete určitému riziku zneužitia. Údaje potom budú využité na marketingové účely alebo na spam," vymenováva. To by však v nástroji ePetice hroziť nemalo.