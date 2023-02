Česká speváčka Bára Basiková má 60 rokov

Na snímke speváčka Bára Basiková počas koncertu skupiny Stromboli na 11. ročníku festivalu Vrbovské Vetry. Vrbové, 15. júla 2017. Foto: TASR/Martin Palkovič

Praha/Bratislava 17. februára (TASR) - Spevácku kariéru začala začiatkom 80. rokov minulého storočia ako členka dnes už legendárnej skupiny Precedens. Od roku 1986 pôsobila aj v ďalšej kultovej kapele Stromboli. Prvý sólový album vydala v roku 1991 a v 90. rokoch začala účinkovať v muzikáloch. V piatok 17. februára bude mať česká speváčka Bára Basiková 60 rokov.Narodila sa 17. februára 1963 v Prahe. Na rozvoji jej speváckeho talentu mal značnú zásluhu dedko, ktorý ju ako malé dievčatko vodil do Kühnovho detského zboru. V zbore spievala od piatich rokov, od roku 1973 sa venovala klasickému spevu v ľudovej škole umenia a ako 12-ročná spievala v televíznej súťaži Spieva celá rodina.Krátko po skončení strednej ekonomickej školy sa stala v roku 1982 členkou skupiny Martina Němca Precedens, v ktorej najprv pôsobila ako zboristka, ale po odchode Jana Saharu Hedla ako hlavná speváčka. So skupinou nahrala tri štúdiové albumy Doba ledová (1987), Věž z písku (1988) a Pompeje (1990). Z tohto obdobia sú známe skladby ako Dívčí válka, Už se za zlým jejím stínem, alebo Doba ledová.Od roku 1986 spievala okrem Precedensu aj v skupine Michala Pavlíčka Stromboli. Basikovej spev dominoval na albumoch Stromboli (1987) a Shutdown (1989). So skupinou Stromboli nahrala po mnohých rokoch aj album Fiat Lux (2014).Začiatkom 90. rokov sa vydala na sólovú dráhu a z Precedensu sa stala jej sprievodná kapela Basic Beat, s ktorou v roku 1993 vydala album Viktorie královská. Medzi jej ďalšie sólové albumy patria Bára Basiková (1991), Dreams Of Sphinx (1993), Lhát se musí (1996), Gregoriana (1998), Nová Gregoriana (1999), Tak jinak (2001), alebo album Belleville (2013). V roku 2010 jej vyšla aj výberovka Platinum Collection.V roku 1990 vydala prózu Rozhovory s útěkem, ktorej text napísala už ako 19-ročná.