Česká strana ČSSD mení názov aj logo

Plzeň 10. júna (TASR) — Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD), najstaršia tradičná politická strana v Českej republike, si na svojom sobotňajšom 45. zjazde v Plzni odhlasovala zmenu svojho názvu i loga. Po novom sa bude nazývať Sociálna demokracia a používať skratku SOCDEM, informujú české médiá.



Nové logo zobrazuje oranžový okvetný lístok ruže, v ktorom je bielou farbou napísaná nová oficiálna skratka strany SOCDEM.



Z celkových 178 prítomných delegátov hlasovalo za zmenu názvu a loga 152. Potrebné boli dve tretiny hlasov, teda 119.



ČSSD uskutočnila tieto zmeny preto, že je odhodlaná vrátiť sa do vrcholnej politiky a zbaviť sa chýb z minulosti, píše portál Novinky.cz. Ich súčasťou je aj zmena štýlu komunikácie.



„Dostali sme od vás na zjazde v Brne úlohu, aby sme po rokoch tápania, keď sme obracali kormidlo raz doľava, raz doprava a striedali logá a farby, ako by to bolo dôležité, tentoraz urobili skutočnú, premyslenú a razantnú zmenu. Jednou z definícií šialenstva je to, keď stále dookola opakujete tie isté chyby, s tými istými ľuďmi, a očakávate rozdielny výsledok. Takí už byť nechceme,“ predstavil delegátom rebranding ČSSD jej predseda Michal Šmarda.



Proti zmene názvu sa ešte pred hlasovaním neúspešne postavil napríklad bývalý podpredseda strany, exminister práce a sociálnych veci a niekdajší senátor ČSSD Zdeněk Škromach. Tvrdil, že nikto z delegátov nemá mandát hlasovať za zmenu názvu a mala by o tom prebehnúť hlboká vnútrostranícka diskusia.



ČSSD roky zápasí s úbytkom voličov a tým aj s klesajúcimi preferenciami, čo vyvrcholilo v parlamentných voľbách v roku 2021, keď sa sociálni demokrati prvýkrát za 30 rokov nedostali do dolnej komory parlamentu.



Primárnym cieľom Sociálnej demokracie je uspieť v parlamentných voľbách v roku 2025 a vrátiť sa do Poslaneckej snemovne. Strana sa teraz v prieskumoch verejnej mienky pohybuje pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Snemovne. Podľa májového prieskumu agentúry STEM pre televíziu CNN Prima News by sociálni demokrati získali 4,1 percenta hlasov.



Dôležité budú pre Sociálnu demokraciu aj voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia na budúci rok. V tých minulých totiž ČSSD takisto neuspela.