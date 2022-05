Česká televízia bude prepúšťať a šetriť na tvorbe, skončí aj kanál ČT3

Praha 31. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Českej televízie (ČT) Petr Dvořák v utorok predstavil stratégiu tejto inštitúcie na roky 2023 a 2024. Verejnoprávna televízia plánuje zníženie počtu pracovných miest, zastavenie veľkých investícií a zároveň zvýšenie výnosov z obchodnej činnosti, píše webový portál iROZHLAS.cz.



Vedenie televízie počíta tiež s obmedzením v oblasti športového vysielania, programu, prevádzky, pôvodnej tvorby alebo dočasným znížením koprodukčných vkladov do českých filmov. Skončí sa aj vysielanie najmladšieho kanála Českej televízie - ČT3. Zmeny v spravodajstve budú podľa Dvořáka minimálne.



Ukončením kanála ČT3 od januára budúceho roka televízia ušetrí vyše sto miliónov korún. Obmedzenie športového vysielania prinesie úspory vo výške 80 miliónov Kč. Kanál ČT Sport zníži nákupy vysielacích práv či výrobu športových relácií.



ČT bude tiež vysielať menej filmových premiér, poklesne aj počet seriálových premiér na jednu až dve týždenne. Rovnaké obmedzenia sa budú týkať i dokumentov, ktorých vysielanie televízia zníži na tri až štyri premiéry týždenne. Na audiovizuálnej tvorbe plánuje ČT ušetriť vyše tristo miliónov Kč.



Dôsledkom nárastu cien bude výroba Televízneho štúdia Ostrava prevedená do štúdia v Brne. Vklady Českej televízie do distribučných filmov sa dočasne znížia takmer na polovicu a zároveň klesne počet pôvodných premiérových relácií.



V tomto roku televízna skupina prepustí 50 zamestnancov. V nasledujúcich dvoch rokoch bude prepúšťanie až štvornásobné.



Dôvodom týchto opatrení je pokles reálnej hodnoty koncesionárskeho poplatku, ktorý je hlavným zdrojom financovania ČT, zdôvodnil Dvořák. Jeho výška je rovnaká od začiatku roku 2008, keď sa zdvihla zo 120 na 135 Kč.



Podľa Dvořáka je jeho súčasná reálna hodnota 86 Kč, o dva roky to pre rastúcu infláciu bude 50 Kč. Ak by výška poplatku rástla spolu s infláciou, musel by byť na úrovni 209 Kč.



Za uplynulých desať rokov sa ČT šesťkrát stala najsledovanejšou televíznou skupinou v krajine, zatiaľ čo predtým takú pozíciu nedosiahla ani raz. "Vďaka týmto skúsenostiam dokážeme aj v ďalších rokoch divákom ponúkať programy, ktoré pre nich budú relevantné, iba ich bude menej," povedal Dvořák.