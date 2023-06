Česká televízia má nového šéfa, stal sa ním riaditeľ štúdia ČT v Brne

Praha 7. júna (TASR) - Rada Českej televízie (ČT) v stredu zvolila šéfa brnianskeho štúdia ČT Jana Součka do funkcie nového generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie. ČT to uviedla na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Nového generálneho riaditeľa rada zvolila až v treťom kole. V prvom kole získal Souček osem hlasov, druhý skončil súčasný generálny riaditeľ Petr Dvořák s piatimi hlasmi.



Na zvolenie je potrebných aspoň desať hlasov z pätnástich a preto sa uskutočnilo druhé kolo. V ňom získal Souček deväť a Dvořák šesť hlasov. V treťom kole Souček získal 11 a Dvořák štyri hlasy.



Petr Dvořák šéfoval ČT dve funkčné obdobia, dvanásť rokov. V treťom mandáte chcel podľa vlastných slov dokončiť svoju prácu pre médium verejnej služby. Vo svojom projekte predstavil viaceré zmeny, chcel napríklad založiť redakciu krízového spravodajstva či využívať umelú inteligenciu. Plánoval aj nové štúdiá a celkom novú budovu.



Novozvolený riaditeľ takto extenzívny rozvoj ČT nechce, presadzuje skôr prácu na už rozbehnutých projektoch. Je pripravený aj na obmedzenie výroby. ČT nemá dostatok peňazí a už vlani oznámila výrazné úspory. Souček označil rýchle vyriešenie financovania za veľmi dôležité. Chce tiež vylepšiť streamovaciu platformu iVysílaní či spravodajstvo na modernej mobilnej platforme. Viac chce spolupracovať s Českým rozhlasom a agentúrou ČTK.



Funkčné obdobie Jana Součka sa začne 1. októbra tohto roka a potrvá šesť rokov. Do voľby sa prihlásilo 13 uchádzačov, rada v máji spomedzi nich vybrala päticu favoritov. V stredu okrem Součka a Dvořáka rozhodovala aj o bývalom riaditeľovi TV Prima Martinovi Konrádovi, bývalom producentovi ČT Janovi Šternovi a manažérovi Pavlovi Hřídelovi.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)