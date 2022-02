Na Českú televíziu zaútočili hackeri, služby vypli na vyše dve hodiny

Praha 4. februára (TASR) - Webové stránky Českej televízie (ČT) sa stali v piatok terčom masívneho hackerského útoku typu DDoS (distributed denial-of-service), informovala agentúra TASR s odvolaním sa na vyjadrenie ČT na Twitteri.



"Dnes štartuje olympiáda. A to je pravdepodobne aj dôvod, prečo naše weby čelia vskutku masívnemu DDoS útoku. Robíme, čo môžeme, ale prosíme o zhovievavosť," napísala ČT na Twitteri o 9.28 h.



"Ak ste chceli využiť HbbTV ČT alebo skúsiť niektorú z našich mobilných aplikácií, dnes na to, bohužiaľ, nie je dobrý deň. Okrem výpadku webov ČT nefungujú ani aplikácie. Snažíme sa všetko sprevádzkovať do začatia zimných olympijských hier, ale zatiaľ to nemôžeme garantovať. Vďaka za pochopenie, držte nám palce," dodala stanica o 11.14 h.



K obnoveniu služieb došlo krátko po 12.00 h, oznámila na Twitteri stanica ČT sport.



"Výpadky webu a mobilnej aplikácie spôsobené kybernetickými útokmi sú v tejto chvíli zažehnané. Pokiaľ napriek tomu dôjde k prerušeniu spojenia, prenos zo začatia (ZOH) môžete v každom prípade sledovať tu: sport-static.ceskatelevize.cz," vysvetlila televízia.



Útok DDoS (Distributed Denial of Service) má vždy rovnaký scenár. Stovky tisíc počítačov začnú v rovnakom okamihu žiadať prístup na konkrétny server alebo webovú stránku, ktorá spravidla nepočíta s tak veľkým počtom návštevníkov, približuje spravodajský web Novinky.cz. Výsledkom je čiastočné alebo úplné znefunkčnenie sieťovej či IT služby.