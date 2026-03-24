Česká televízia tvrdí, že zrušením časti koncesií jej hrozí bankrot
Minister kultúry Oto Klemíř za Motoristov, pod ktorého spadá aj oblasť médií, Českej televízii povedal, že ešte nie je rozhodnutý, či podporí rozpracovaný poslanecký návrh.
Autor TASR
Praha 24. marca (TASR) - Ak by poslanci schválili avizovaný návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov pre určité skupiny ľudí, verejnoprávne médiá by tým podľa Českej televízie (ČT) prišli približne o tretinu príjmov a samotnej ČT by podľa jej generálneho riaditeľa Hynka Chudárka hrozil bankrot. Uviedol to vo vyhlásení, ktoré televízia v utorok zdieľala na sociálnej sieti X. Poslanci, ktorí návrh pripravujú, by podľa ich slov chceli, aby sa príjmy z koncesií vrátili na úroveň z roka 2024 pred ich zvýšením, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ak by prešli zmeny v poplatkoch v navrhovanej výške, Česká televízia príde o dve miliardy korún, teda o 30 percent svojich príjmov. Nevrátila by sa tak výškou príjmov do roku 2024, ale až do roku 2008... Ak by zmena mala platiť už od 1. júla 2026, ČT nezvládne reštrukturalizovať svoju prevádzku, plniť zmluvné záväzky a hrozí jej reálne bankrot,“ uviedol Chudárek.
Vládna koalícia zložená z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe v pondelok na rokovaní koaličnej rady odsúhlasila návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov za verejnoprávne médiá pre ľudí starších než 75 rokov, podnikateľov a živnostníkov a tiež pre študentov do 26 rokov. Predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu a šéf hnutia SPD Tomio Okamura zároveň avizoval, že návrh predstavia v utorok. K tomu ale nedošlo.
Poslanec hnutia ANO Patrik Nacher na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že na návrhu ešte pracujú. „My teraz pracujeme na rôznych variantoch tak, aby ten výpadok nebol vyšší, než o koľko Česká televízia a Český rozhlas dostali tou poslednou novelou z dielne bývalej koalície viac peňazí,“ vysvetlil. Okamura v utorok podotkol, že pre zmluvné záväzky ČT sa rozhodli urobiť zmenu financovania dvojfázovo, pričom druhú fázu (úplné zrušenie) chce od roku 2027.
Minister kultúry Oto Klemíř za Motoristov, pod ktorého spadá aj oblasť médií, Českej televízii povedal, že ešte nie je rozhodnutý, či podporí rozpracovaný poslanecký návrh. Musí si to vraj ešte rozmyslieť. Dodal, že o vzniku návrhu vedel, ale detaily až doteraz nepoznal. V pondelok na sociálnej sieti X pritom napísal, že ho považuje za dobrú cestu. Okrem toho avizoval, že jeho rezort pracuje na návrhu úplne zrušiť koncesionárske poplatky. Klempíř pôvodne nechcel koncesie rušiť, po niekoľkých mesiacoch vo vláde však názor zmenil.
Opozícia pripravovanú zmenu kritizuje. Zníženie financovania médií verejnej služby považuje za útok na ich nezávislosť. Týmto krokom ich chcú podľa nej finančne „vyhladovať“. Vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček v pondelok povedal, že vláda nikdy nespochybňovala úlohu verejnoprávnych médií a všetkým ukáže garancie, že zmena financovania nijako ich nezávislosť neohrozí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
