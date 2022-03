Česká televízia zorganizovala benefičný koncert pre Ukrajinu

Praha 2. marca (TASR) - Na Václavskom námestí v Prahe sa v utorok uskutočnil benefičný koncert na pomoc ľuďom postihnutým ruskou inváziou na Ukrajinu. Bez nároku na honorár vystúpili kapely Mirai, Chinaski, Mig 21 či Pražský výběr, Marie Rottrová, Tomáš Klus alebo hudobníci z Českej filharmónie.



Výťažok z koncertu poputuje do zbierky nadácie Člověk v tísni SOS Ukrajina. Koncert zorganizovala Česká televízia. Programom v Prahe, ktorý divákom sprostredkoval informácie o aktuálnej situácii na Ukrajine aj pohľad do života Ukrajincov v Česku, sprevádzali Svetlana Witowská a Daniel Stach.



"Česká televízia robí presne to, čo robiť má. Od chvíle, ako sa začal konflikt na Ukrajine, prinášame pravdivé a overené informácie, čo je naša hlavná úloha," uviedla stanica ČT24.



Výťažok tejto charitatívnej akcie poputuje do zbierky nadácie Člověk v tísni SOS Ukrajina, na ktorej konte bolo v pondelok viac ako 350 miliónov korún (13,7 milióna eur). Celkovo sa u tuzemských neziskových organizácií vybralo na pomoc pre napadnutú Ukrajinu minimálne 410 miliónov korún a sumy neustále rastú.



"Česká verejnosť je neuveriteľne solidárna. Ukazuje, že aktuálna situácia jej nie je ľahostajná. Na Ukrajine strmo rastie nedostatok základných potravín a hygienických potrieb," skonštatoval riaditeľ nadácie Člověk v tísni SOS Ukrajina Šimon Pánek.