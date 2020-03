Češka v karanténe sa vybrala na horskú túru, zavolala záchranárov

Viedeň 24. marca (TASR) - Záchranári v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko museli v pondelok pomáhať mladej Češke, ktorá sa dostala do problémov počas horskej túry. Tú podnikla i napriek tomu, že mala zostať v karanténe v miestnom stredisku Ischgl, kde pracovala ako chyžná, informovala v utorok s odvolaním sa na políciu tlačová agentúra APA.



Žena vo veku 22 rokov bola nútená použiť tiesňové volanie, keď v podvečerných hodinách uviazla v nadmorskej výške približne 2300 metrov. Na chodníku klesajúcom do údolia pod vrchom Lattenkopf ju prekvapil mimoriadne strmý terén a sneh.



Posádka policajného vrtuľníka Češku vyslobodila pomocou lana a nezranenú ju dopravila do údolia. Okresným orgánom bolo v danom prípade podané oznámenie o nedodržaní obmedzenia pohybu na základe zákona o epidémiách.