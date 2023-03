Česká vláda chce dať 2 percentá z rozpočtu na obranu už v budúcom roku

Praha 1. marca (TASR) - Česká vláda chce dodržať záväzok vyplývajúci z členstva v NATO a dať dve percentá z rozpočtu na obranu už v roku 2024. To je o rok skôr než pôvodne plánovala. Oznámil to premiér Petr Fiala po rokovaní vlády, na ktorom upravovali programové vyhlásenie, informuje spravodajkyňa TASR.



"V novej verzii programového vyhlásenia sme sa zaviazali k tomu, že tie dve percentá, ktoré sme už vložili do zákona, budeme na obranu dávať už v budúcom roku, teda 2024 a nie ako sme pôvodne predpokladali v roku 2025," povedal Fiala. V tomto smere je podľa neho potrebné vnímať medzinárodný kontext.



"ČR dlho patrila ku krajinám, ktoré neplnili svoje záväzky. Dávali sme percentuálne najmenej na svoju obranu,“ uviedol predseda českej vlády. Dodal, že dve percentá sú podľa neho "absolútne minimum".



Revíziou programového vyhlásenia vlády podľa neho plnia záväzok koaličnej zmluvy. Dôvodom sú najmä dopady už rok trvajúcej ruskej agresie na Ukrajine.



"Naše ciele a priority, ktoré obsahuje naše programové vyhlásenie sa nemenia," povedal Fiala. Vláda chce pokračovať v stabilizácii verejných financií, v orientácii na EÚ a NATO, podpore vzdelávania, slobodného trhu, bývania, digitalizácie a v príprave dôchodkovej reformy.



Okrem výdajov na obranu je novinkou aj takzvaná lieková politika. Má zabrániť masívnemu výpadku liekov, ako sa to dialo v posledných mesiacoch. Vláda chce tiež adresnejšie cieliť sociálne dávky, pripravuje aj zmeny energetického zákona.



Česká vláda tiež schválila úpravy systému plánovania a prípravy na krízové stavy. Správa štátnych hmotných rezerv (SSHR) tvrdí, že uplynulé roky poznačené covidovou pandémiou a utečeneckou krízou ukázali, že aktuálna právna úprava nie je dostatočne pružná a pripravená na riziká. Cieľom novej úpravy je podľa premiéra to, aby bola ČR v prípade krízy flexibilnejšia, lepšie pripravená a mala lepšie zdroje.



Pôvodnú verziu programového vyhlásenia schválila vláda Petra Fialu 6. januára 2022.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)