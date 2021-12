Česká vláda chce dať dvakrát týždenne testovať zamestnancov firiem

Praha 29. decembra (TASR) - Firmy v Česku by mali od 17. januára dvakrát týždenne testovať na koronavírus všetkých pracovníkov, aj zaočkovaných. Oznámil to v stredu český minister zdravotníctva Vlastimil Válek, uviedli spravodajské portály iDNES.cz a Novinky.cz.



Doteraz sa vo firmách testovali iba neočkovaní zamestnanci. Tento návrh musí ešte prerokovať tripartita a zástupcovia zdravotných poisťovní.



Válek ďalej oznámil, že očkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu bude od 4. januára umožnené všetkým občanom nad 18 rokov. Ľudia nad 30 rokov majú možnosť požiadať o posilňujúcu dávku vakcíny už od 27. decembra. Válek už pred vianočnými sviatkami avizoval, že by mali byť dostupné dáta z Veľkej Británie a Dánska týkajúce sa vplyvu koronavírusového variantu omikron na tých, ktorí nie sú zaočkovaní treťou dávkou.



Válek predpokladá, že nová pandemická vlna spôsobená nákazlivejším variantom omikron bude v Česku vrcholiť na prelome januára a februára. Podľa modelu testovania, ktorý minister presadzuje, by to znamenalo u každého zamestnanca osem testov v januári a šesť vo februári.



V súčasnej dobe sa musia testovať len zamestnanci, ktorí nemajú dokončené očkovanie alebo za posledný polrok neprekonali ochorenie COVID-19. Testovanie je povinné raz za týždeň. Nové opatrenie by sa podľa Válka nevzťahovalo na zdravotníkov a pracovníkov v sociálnych službách, ktorí sa testujú v inom režime. Firmy by mali mať možnosť z fondu prevencie zdravotných poisťovní čerpať príspevok 60 českých korún (2,4 eura) na test, pripomínajú Novinky.cz.