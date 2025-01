Praha 8. januára (TASR) - Česká vláda chce rozšíriť prípravu občanov na obranu štátu. Je podľa nej potrebné zmeniť celkový prístup k obrane, ktorý si vyžaduje zapojenie celej spoločnosti. Zmenu koncepcie v stredu schválil kabinet Petra Fialu v reakcii na dlhodobé zhoršenie bezpečnostnej situácie v Európe, uviedlo ministerstvo obrany, píše spravodajkyňa TASR.



"Potreba novej koncepcie vychádza zo zásadného a dlhodobého zhoršenia bezpečnostnej situácie v Európe. V praxi bola dosiaľ príprava občanov na obranu štátu zameraná len na malú časť spoločnosti - najmä na žiakov a študentov základných a stredných škôl - a obsahovo nepokrývala všetky znalosti a zručnosti, ktoré sú v krízovej situácii potrebné," priblížil doterajšiu situáciu rezort.



Zaisťovanie obrany podľa neho nie je úlohou len jeho a ozbrojených síl. Cieľom zmeny je postupne rozšíriť prípravu na celú populáciu. Základom koncepcie budú štyri piliere: vzdelávanie, spolupráca s neziskovými organizáciami, plánovanie obrany štátu a strategická komunikácia.



V rámci piliera vzdelávania je podľa ministerstva prioritou zahrnúť branno-bezpečnostné témy do vzdelávacieho systému. Na školách by okrem toho mali byť vzdelávacie akcie armády, pričom tá by mala školiť aj pedagógov a tiež zamestnancov verejnej správy či pracovníkov firiem dôležitých pre obranu.



V oblasti plánovania obrany štátu budú podľa rezortu konkrétnejšie definované úlohy obcí a krajov. Strategickú komunikáciu označilo ministerstvo za jeden z hlavných nástrojov prípravy na obranu. Prostredníctvom nej by mal štát zvyšovať povedomie spoločnosti o bezpečnosti a armáde či posilňovať spoločenskú odolnosť.



"V súčasnej bezpečnostnej situácii je štát povinný nielen zaistiť samotnú obranu štátu, ale ponúknuť občanom znalosti a zručnosti, ktoré využijú nielen pri obrane štátu alebo v krízovej situácii, ale aj v každodennom živote," uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová.