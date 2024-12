Česká vláda chystá program na prevenciu násilia v spoločnosti

Praha 17. decembra (TASR) - Česká vláda pripravuje program na predchádzanie násilia v spoločnosti a posilnenie bezpečnosti v krajine. Sústredí sa na bezpečné detstvo. V utorok ho predstavil minister vnútra Vít Rakušan, ktorý ho označil za najdôležitejší krok v prevencii udalostiam, akou bola vlaňajšia tragická streľba na Univerzite Karlovej (UK), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Spoločnosť podľa Rakušana nevenuje deťom a ich duševnému zdraviu dostatočnú pozornosť. "Tento program je odpoveďou na volanie akademického prostredia po tom, aby štát koordinovane a jasne povedal, že duševné zdravie je niečo, o čo sa musíme ako spoločnosť pokúšať starať," povedal minister.



Spoločne so splnomocnenkyňou vlády pre ľudské práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou poukázali na zhoršujúci sa stav duševného zdravia detí a tiež nárast detskej kriminality. "Trend nárastu kriminality medzi deťmi a mládežou má logicky ďalekosiahle spoločenské dôsledky, pretože kriminalita mladých ľudí predstavuje hrozbu pre celkovú bezpečnosť a stabilitu spoločnosti," povedal Rakušan.



Téma prevencie násilia a bezpečného detstva podľa Šimáčkovej Laurenčíkovej úzko súvisí s témou vnútornej bezpečnosti v celej spoločnosti. "Skúsenosť s násilím v detstve predstavuje zásadný rizikový faktor na spáchanie hromadnej streľby a hromadných vrážd," podotkla. Až 80 percent detí s problémovým správaním vyrastalo podľa jej slov v deštruktívnom traumatickom prostredí, zažívalo šikanu či násilie.



Snahou autorov programu preto je, aby deti vyrastali v bezpečnom prostredí, čo je podľa nich základný predpoklad na to, aby sa znížilo nebezpečenstvo radikalizácie násilia v spoločnosti.



Jedným z pripravovaných opatrení je vznik komisie, ktorá bude analyzovať každé náhle úmrtie dieťaťa. Jej úlohou bude vyhodnocovať jednotlivé prípady a hľadať, kde mohol systém zareagovať inak a úmrtiu dieťaťa predísť. Ďalším je dôsledné zavedenie takzvanej karty KID (kooperácia, identifikácia, dôvera), ktorá má byť pre všetkých ľudí pracujúcich s deťmi návodom na to, ako ohrozené dieťa rozpoznať.



Za zásadné splnomocnenkyňa označila udržateľné financovanie linky bezpečia - počet volaní sa totiž kontinuálne zvyšuje. Podotkla, že na prvý pokus sa na ňu dovolá každé druhé dieťa. Cieľom je, aby sa na prvý pokus dovolali všetky deti.



Pripravujú sa aj inovatívne formy podpory, napríklad terénna rodinná asistencia či spoločná pestúnska starostlivosť. Mali by pomáhať rodinám, ktoré nemajú dobré rodičovské zručnosti či prechádzajú akútnou životnou krízou. V pláne je tiež príprava príručky pre budúcich rodičov s informáciami zameranými na budovanie vzťahovej väzby medzi deťmi a rodičmi. Rodičia, ktorí zažili traumatické detstvo, sa mnohé zručnosti podľa autorov programu nemali kde naučiť.