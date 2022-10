Česká vláda dorazila do Kyjeva; bude rokovať o povojnovej obnove

Praha/Kyjev 31. októbra (TASR) - Česká vláda na čele s premiérom Petrom Fialom dorazila do Kyjeva. S ukrajinskou vládou chce rokovať o povojnovej obnove či vojnových utečencoch v Česku, informuje spravodajkyňa TASR na základe spravodajskej stanice ČT24.



Na stretnutí s ukrajinskou vládou sa podľa uvedeného zdroja zúčastnia okrem predsedu vlády traja podpredsedovia a štyria ministri. Z bezpečnostných dôvodov český úrad vlády pred cestou nekonkretizoval zloženie delegácie.



Ukrajinskí predstavitelia hlásili v pondelok ráno mohutnú vlnu ruských útokov na životne dôležitú infraštruktúru v Kyjeve, Charkove, Záporoží a ďalších mestách.



V Kyjeve bolo počuť od 08.00 h (07.00 h SELČ) do 08.20 h najmenej päť výbuchov, informujú novinári agentúry AFP. Agentúre Reuters svedkovia hlásili, že v Kyjeve nastalo približne desať explózií a nad metropolou pozorovali dym. Výbuchy pôsobili výpadky elektriny a vody v častiach Kyjeva, spresnil podľa agentúry AP starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko.



Útoky podľa stanice ČT24 ovplyvnili program rokovania českej a ukrajinskej vlády. Kľúčové body zostávajú rovnaké, a to spoločné stretnutie s prezidentom Volodymyrom Zelenským, a potom sa delegácia rozdelí na osem rôznych častí. Jednotliví členovia českej vlády budú rokovať so svojím ukrajinským kolegom o kľúčových otázkach svojich rezortov.



Česká vláda je druhá, ktorá na rokovanie prišla do ukrajinského hlavného mesta. Prvý bol poľský kabinet v júni tohto roka.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)