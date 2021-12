Česká vláda na rok zmrazila platy politikov

Praha 29. decembra (TASR) - Vláda nového českého premiéra Petra Fialu schválila v stredu návrh na zmrazenie platov všetkých ústavných činiteľov na obdobie jedného roka. Zároveň odsúhlasila zvýšenie miezd zamestnancom zapojeným do boja proti pandémii koronavírusu, informoval server Novinky.cz.



"Rozhodli sme o tom, že na dobu jedného roka navrhneme zmrazenie platov všetkým ústavným činiteľom. Ministerstvo práce a sociálnych vecí už pripravuje príslušnú novelu zákona," uviedol Fiala po rokovaní vlády.



Zmrazenie platov sa bude týkať prezidenta, senátorov, poslancov, členov vlády, ústavných a ďalších sudcov, vedenia Najvyššieho kontrolného úradu či členov rady Českej národnej banky. Fiala označil tento krok za prirodzený v situácii, keď stagnujú platy väčšiny štátnych zamestnancov.



Zastavenie rastu platov vrcholných politikov navrhoval ku koncu svojho funkčného obdobia aj Fialov predchodca Andrej Babiš. Súčasná vládna väčšina to vtedy odmietla s tým, že ide o predvolebný populizmus.



Odbory rozhodnutie vlády zmraziť platy v štátnej službe kritizovali a označili to za výsmech desiatkam tisíc štátnych zamestnancov a úradníkov.



Fialov kabinet zároveň rozhodol o zvýšení platov tých zamestnancov štátu, ktorí sú v prvej línii boja proti covidu. Pridané dostanú zdravotníci, policajti, vojaci, hasiči, pracovníci sociálnych služieb či učitelia regionálnych škôl. Na rovnakej úrovni naopak zostanú platy štátnych úradníkov.



Predchádzajúca vláda Andreja Babiša navrhovala plošný rast platov v štátnej sfére o 1400 korún, proti čomu sa však postavil minister financií Zbyněk Stanjura.



Vláda v stredu schválila aj plán na pomoc obyvateľom a firmám postihnutým vysokými cenami energií. Domácnosti budú môcť čerpať príspevok na bývanie a pre ľudí, ktorí majú vysoké nedoplatky a sú v stave hmotnej núdze, bola schválená mimoriadna okamžitá pomoc. O štátnu podporu budú môcť požiadať aj firmy.