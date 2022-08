Česká vláda neodvolá šéfa rozviedky P. Mlejnka

Praha 17. augusta (TASR) - Česká vláda nenašla dôvody na odvolanie šéfa civilnej rozviedky Petra Mlejnka z funkcie. Uviedol to v stredu minister vnútra Vít Rakušan po vypočutí Mlejnka na rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vláda získala informáciu, že Mlejnek zohral pozitívnu úlohu pri objasňovaní kauzy Dozimetr," naznačil obsah rozhovoru so šéfom civilnej rozviedky český premiér Petr Fiala.



Šéf českej civilnej rozviedky Petr Mlejnek približne dve hodiny vysvetľoval členom vlády svoje kontakty s lobistom Michalom Redlom obvineným v kauze Dozimetr. Rozhovor bol v dôvernom režime, preto to minister Rakušan odmietol viac komentovať. "Debata bola veľmi dôkladná," dodal Fiala s tým, že na všetko dostali odpoveď.



Opozícia však žiada nielen odchod šéfa Úradu pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI), ale aj ministra vnútra Rakušana, ktorý Mlejnka do funkcie nominoval. Ten pochybenia odmieta a odstúpiť nehodlá. Opoziční poslanci už avizovali, že ak Rakušan zostane ministrom vnútra, budú iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde.



Spravodajský server Seznam Zprávy pred týždňom zverejnil zistenia o Mlejnkových kontaktoch s podnikateľom Redlom. Rakušan Mlejnka do funkcie šéfa ÚZSI vymenoval v júli 2022, keď už o vzájomných kontaktoch vedel. Minister vnútra sa obhajoval tým, že Mlejnek získal previerku na stupeň tajné. Podľa serveru Aktuálně však Národný bezpečnostný ústav (NBÚ) nepreveroval Mlejnkove kontakty s Redlom, lebo o nich nevedel.



Ľudia z organizovanej skupiny v kauze Dozimetr systematicky obsadili kľúčové pozície v pražskom dopravnom podniku s cieľom ovplyvňovať výberové konania. Manipulácie so zákazkami dohadovali v konšpiračných bytoch. Podnikateľa Michala Redla označila polícia za hlavu organizovanej skupiny.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)