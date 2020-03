Česká vláda odporučila ľuďom nad 70 rokov, aby neopúšťali svoje domovy

Praha 16. marca (TASR) - Česká vláda odporučila v pondelok ľuďom nad 70 rokov, aby nevychádzali zo svojich domovov, ak nutne nepotrebujú ísť k lekárovi. Vláda im to odporučila z dôvodu, že nákaza koronavírusom je nebezpečná hlavne pre starších občanov, informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Vláda Českej republiky odporučila osobám nad 70 rokov v čase núdzového stavu nevychádzať mimo svojich obydlí s výnimkou zdravotníckeho zariadenia za účelom zaistenia neodkladnej zdravotnej starostlivosti," vyzval na večernej tlačovej konferencii premiér Andrej Babiš.



Vláda zároveň zakázala obyvateľom domovov pre seniorov opúšťať areály týchto zariadení.



Taktiež nariadila obciam, aby zaistili seniorom, na ktorých sa odporúčanie vzťahuje, pomoc pri zvládaní základných životných potrieb vrátane nákupu potravín a liekov.



Babiš po rokovaní kabinetu povedal, že do Číny poletí sedem lietadiel, aby odtiaľ priviezli päť miliónov rúšok a viac ako milión respirátorov. Môžeme sa od Číny v boji s koronavírusom učiť, konštatoval podľa servera iDNES.cz.



Minister zdravotníctva Adam Vojtěch uviedol, že v Českej republike je už tretí človek na pľúcnej ventilácii. Ide o staršiu ženu, ktorá je stabilizovanom stave.



V Česku potvrdili zatiaľ 344 prípadov nákazy novým typom koronavírusu, prví traja ľudia sa vyliečili.



Česká vláda zakázala od polnoci z nedele na pondelok voľný pohyb ľudí v krajine. Opatrenie bude platiť do 24. marca s výnimkou napríklad ciest do zamestnania či nevyhnutných nákupov.



Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, prvý raz zaznamenali koncom vlaňajšieho decembra v čínskom priemyselnom veľkomeste Wu-chan, odkiaľ sa pravdepodobne rozšíril ďalej po krajine a do zahraničia.