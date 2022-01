Česká vláda Petra Fialu schválila programové vyhlásenie

Praha 6. januára (TASR) - Vláda českého premiéra Petra Fialu vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí schválila programové vyhlásenie nového vládneho kabinetu. Budúcu stredu 12. januára s ním predstúpi so žiadosťou o podporu pred Poslaneckú snemovňu. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.



Oficiálny text programového vyhlásenia má vláda predstaviť do konca týždňa. Vychádza z programovej časti koaličnej zmluvy, ktorú zástupcovia koalícií Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátov a Starostov s nezávislými podpísali vlani 8. novembra.



Ako konštatuje iDNES.cz., so získaním dôvery v Poslaneckej snemovni by vláda ČR nemala mať budúci týždeň problém, pretože sa opiera o väčšinu 108 poslancov z 200.



"Je to dobrý program pre budúcnosť Českej republiky," vyhlásil vo štvrtok predseda Pirátov Ivan Bartoš. "Ja i kolegovia predstavíme kľúčové veci, s ktorými vláda žiada o dôveru," povedal ešte v stredu predseda českej vlády Petr Fiala.



Programové vyhlásenie vlády ČR podľa ministra práce a sociálnych vecí Mariana Jurečku počíta s dôchodkovou reformou, ktorej prvá etapa má byť prijatá do konca roku 2023. V pláne je i schválenie minimálnej výšky dôchodkov.



Dokument, na ktorom sa predstavitelia vlády dohodli počas utorka a stredy, obsahuje podľa slov šéfa rezortu zdravotníctva Vlastimila Válka i nový odstavec o koronavírusovej epidémii. "Definovali sme, že covid považujeme za niečo, čo sa nepodarí zlikvidovať jednou očkovacou dávkou. Systém je potrebné nastaviť tak, aby nedochádzalo k vlnám a k zmenám," povedal minister.



Čo sa týka zahraničnopolitických otázok, Fialov kabinet akcentuje transatlantické väzby a ľudskoprávnu problematiku, približuje portál ČT24. Takisto sa zdôraznňujú nadštandardné vzťahy so Slovenskom, záujmom je i zachovanie dobrých vzťahov s Britániou a revízia stykov s Ruskom a Čínou. Cieľom novej vlády je tiež od roku 2023 umožniť Čechom žijúcim v zahraničí hlasovať vo voľbách korešpondenčnou formou.