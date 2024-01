Česká vláda podporila návrh novely o korešpondenčnej voľbe

Praha 3. januára (TASR) - Česká vláda podporila poslanecký návrh novely volebného zákona, ktorá by Čechom žijúcim v zahraniční umožnila voliť poštou v snemovných, prezidentských a európskych voľbách. V stredu to počas rokovania kabinetu na sociálnej sieti X uviedli viacerí ministri, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Sľúbili sme korešpondenčnú voľbu, je to podľa nás správna vec, ktorá sa týka až 600.000 našich spoluobčanov zdržiavajúcich sa v zahraničí. A sľub plníme. Vláda dnes dala zelenú poslaneckému návrhu na jej zavedenie," napísal minister vnútra Vít Rakušan.



S návrhom nesúhlasí opozícia, podľa ktorej by išlo o ohrozenie demokracie a tajného volebného práva. Pri rokovaní v snemovni hrozí opozícia obštrukciami. Hnutie ANO v minulosti chcelo korešpondenčnú voľbu presadiť, medzičasom však svoj postoj zmenilo. Hnutie SPD považuje voľbu poštou za protiústavnú. Podľa koalície táto zmena odstráni ťažkosti pri výkone volebného práva Čechov žijúcich v zahraničí.



V súčasnosti musia voliť na zastupiteľských úradoch, ktoré sú však niekedy vzdialené stovky kilometrov od ich bydliska. Podľa návrhu novely by sa museli zapísať na zastupiteľskom úrade do voličského zoznamu a včas požiadať o to, aby sa na voľbách mohli zúčastniť. Na adresu by im prišla doručovacia a hlasovacia obálka a tiež identifikačný lístok, ktorý by museli podpísať. Obálku by potom poslali na zastupiteľský úrad.



Prvýkrát by Česi mohli hlasovať korešpondenčne vo voľbách do Poslaneckej snemovne v roku 2025. Podľa odhadov ministerstva vnútra by ju mohlo využiť asi 600.000 Čechov, ktorí žijú v zahraničí alebo tam študujú.



ČR je jednou zo štyroch krajín EÚ, v ktorej nie je možné hlasovať korešpondenčne. Okrem nej voľba poštou nie je možná ani vo Francúzsku, na Malte a v Chorvátsku. Vo Francúzsku je však možné voliť cez internet.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)