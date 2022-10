Česká vláda pôjde do Kyjeva na rokovanie s ukrajinským kabinetom

Praha 7. októbra (TASR) - Českí ministri sa v Kyjeve 31. októbra zúčastnia na spoločnom zasadnutí ukrajinskej a českej vlády. Rokovať budú o dôsledkoch ruskej agresie aj o obnove Ukrajiny, informoval v piatok hovorca českej vlády Václav Smolka, ktorého cituje spravodajský portál iDNES.cz.



Do Kyjeva by mala odísť zhruba polovica členov českého kabinetu podľa toho, na akej agende sa pri príprave stretnutia politici dohodnú. "Nepôjde celá vláda, ako je pri takýchto rokovaniach zvykom, len určitá časť," potvrdil Smolka. V podobnom formáte rokuje česká vláda aj s partnermi z Poľska, Slovenska a Izraela.



Vláda ČR bude pri tom musieť vziať do úvahy všetky možné bezpečnostné riziká. "Na podobných cestách je to bežné. Tá ukrajinská bude mať samozrejme svoje špecifiká," doplnil Smolka.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ sa vo štvrtok v Prahe zúčastnil na prvom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC). Na Pražskom hrade mal možnosť hovoriť s viac ako štyrmi desiatkami štátnikov o prebiehajúcej vojne na Ukrajine, migrácii, energetike a ekonomickej situácii.



Táto nová platforma zahŕňa členské štáty Európskej únie, Ukrajinu, krajiny západného Balkánu, Britániu či Turecko. Počas úvodnej časti rokovaní sa k politikom prostredníctvom videomostu pripojil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. So Šmyhaľom sa popri summite stretol i český premiér Petr Fiala.



Česko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu podporuje vládu v Kyjeve. Fiala bol medzi prvou trojicou európskych politikov, ktorí po začiatku vojnového konfliktu hlavné mesto Ukrajiny navštívili. Česko podľa ministerky obrany ČR Jany Černochovej dosiaľ poskytlo Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 4,2 miliardy korún.