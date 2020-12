Česká vláda požiada o predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní

Praha 17. decembra (TASR) - Česká vláda vo štvrtok rozhodla, že požiada Poslaneckú snemovňu Parlamentu ČR o predĺženie núdzového stavu v spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19 o ďalších 30 dní - až do 22. januára. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na vyjadrenie českého ministra vnútra Jana Hamáčka.



Na to, že kabinet bude chcieť predĺženie núdzového stavu o 30 dní, upozornil už v stredu premiér Andrej Babiš. Návrh musí posúdiť následne Poslanecká snemovňa, ktorá o tom bude rokovať 22. decembra.



Núdzový stav poslanci nedávno na návrh Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) predĺžili do 23. decembra, pričom kabinet žiadal termín až do 11. januára.



Ako pripomenuli Novinky.cz, na jar trval v Česku núdzový stav pre koronakrízu 66 dní, súčasný zatiaľ 79 dní.



V Česku v stredu zaznamenali 8235 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 48 súvisiacich úmrtí, vyplýva z informácií zverejnených vo štvrtok ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Od začiatku pandémie v ČR potvrdili už 602.404 infikovaných a 10.036 úmrtí spojených s ochorením COVID-19. Česko v súčasnosti eviduje 69.719 aktívnych prípadov nákazy. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 522.649 osôb.