Česká vláda požiada parlament o ďalšie predĺženie núdzového stavu

Praha 7. novembra (TASR) - Česká vláda požiada Poslaneckú snemovňu Parlamentu ČR o predĺženie núdzového stavu v spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19 o ďalších 30 dní - až do 11. januára 2021. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na pondelkové vyjadrenie českého premiéra Andreja Babiša.



Babiš podľa správy povedal, že žiadosť určenú poslancom parlamentu schválil vládny kabinet.



Vláda núdzový stav vyhlásila začiatkom októbra a pôvodne mal trvať do 3. novembra. Poslanci však koncom októbra schválili jeho predĺženie o 17 dní a 19. novembra súhlasili s ďalším predĺžením do 12. decembra. Vláda zakaždým žiadala predĺženie o ďalších 30 dní, pripomínajú Novinky.cz.



Núdzový stav môže vláda vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas Poslaneckej snemovne, teda dolnej komory parlamentu.



Predseda českej opozičnej strany ODS Petr Fiala v piatok na Twitteri vyjadril nesúhlas s predlžovaním núdzového stavu. "Núdzový stav nemôže platiť nepretržite. Nevyhnutné opatrenia je možné prijímať i bez neho," napísal a dodal, že jeho strana už ďalšie predĺženie v snemovni nepodporí.