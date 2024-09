Česká Vláda pre povodne zvolala mimoriadne zasadnutie na pondelok

Praha 15. septembra (TASR) - Najvyššie stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté na tokoch v 11 zo 14 krajov Českej republiky, informoval v nedeľu spravodajský web iDNES.cz monitorovaný agentúrou TASR. Výnimkou zostáva Praha, Plzenský a Karlovarský kraj.



V najbližších dňoch hrozí ďalší výraznejší vzostup hladiny rieky Morava, a to z dôvodu vyššieho prítoku z rieky Bečva, napísal iDNES.cz s odvolaním sa na primátora mesta mesta Kroměříž Tomáša Opatrného, ktorý dodal, že prognóza sa stále mení a občania by mali sledovať aktuálnu situáciu na mestských informačných kanáloch a na webe Českého hydrometeorologického ústavu.



Od začiatku povodní do nedeľného poludnia bolo evakuovaných viac ako 10.000 ľudí, evakuácie pritom pokračujú. Len v Moravsko-sliezskom kraji bolo zo svojich ohrozených domovov do bezpečia prevezených vyše 6000 ľudí.



Počet domácností, ktoré sa kvôli záplavám ocitli bez elektriny, klesol na 135.000. Je to zhruba polovica oproti nedeľnému ránu, keď bolo bez prúdu okolo 260.000 odberateľov. Najvážnejšia je stále situácia v Moravsko-sliezskom kraji, kde je bez elektriny 76.000, v Olomouckom kraji, kde je bez prúdu 29.000 odberných miest.



V súvislosti s extrémne nepriaznivým počasím zasahovali hasiči od polnoci do nedeľnej 18.00 h SELČ pri viac ako 6000 udalostiach v celej ČR. Najviac výjazdov mali v Moravsko-sliezskom kraji.



Pršať bude v Česku aj v pondelok, zrážkové úhrny však budú nižšie ako cez víkend, uviedol Český hydrometeorologický ústav. Najvyššie vzostupy hladín tokov sa v noci na pondelok predpokladajú na tokoch, ktoré odvodňujú Jeseníky, Krnovsko, Opavsko, Ostravsko a Beskydy.



Na pondelok 18.00 h SELČ zvolal premiér Petr Fiala mimoriadne zasadnutie vlády ČR.



"Už zajtra by sme mali mať jasnejšiu predstavu o rozsahu aspoň časti škôd, ktoré spôsobili extrémne zrážky. Sme pripravení pomôcť všade tam, kde je to potrebné," napísal Fiala v statuse na sociálnej sieti X.