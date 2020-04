Česká vláda predĺžila núdzový stav do 30. apríla

Praha 9. apríla (TASR) - Česká vláda v súlade s rozhodnutím Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR predĺžila núdzový stav na území celej ČR do štvrtka 30. apríla, informoval vo štvrtok premiér Andrej Babiš. Núdzový stav platí v krajine v dôsledku šírenia koronavírusu od 12. marca, poznamenal spravodajský server Novinky.cz.



Nákaze COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 podľahlo do stredy v Českej republike 104 osôb. Počet ľudí s potvrdenou nákazou novým koronavírusom stúpol na 5335. Z ochorenia sa vyliečilo 234 osôb. Vykonaných bolo 106.845 testov.



Prvé prípady nákazy koronavírusom v ČR zaznamenali 1. marca. Česká vláda 12. marca vyhlásila z dôvodu šírenia nákazy novým typom koronavírusu v krajine núdzový stav. Platí pre územie celej krajiny na obdobie 30 dní. Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR rozhodla v utorok o jeho predĺžení do 30. apríla.