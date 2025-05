Česká vláda predĺžila stav nebezpečenstva na mieste havárie s benzénom

Praha 21. mája (TASR) - Stav nebezpečenstva v okolí obce Hustopeče nad Bečvou, kde vo februári havaroval vlak s cisternami s toxickým benzénom, bude trvať minimálne do 26. júna. O jeho predĺžení rozhodla v stredu na žiadosť hajtmana Olomouckého kraja česká vláda. Po rokovaní to uviedol minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Na miestne nehody pokračujú likvidačné a sanačné práce a vzhľadom na trvajúce riziko je do postihnutej lokality práve na základe vyhláseného stavu nebezpečenstva zakázaný vstup nepovolaných osôb. Toto opatrenie musí z bezpečnostných dôvodov trvať aj naďalej,“ uviedol Úrad vlády ČR. Stav nebezpečenstva tiež podľa neho umožňuje efektívnejšie a rýchlejšie odstraňovať následky nehody, a to aj vďaka možnosti jednoduchšie realizovať verejné zákazky.



Podľa slov Rakušana na mieste v tejto chvíli pracuje špecializovaná firma, ktorá robí sanáciu ohniska havárie. „Následne sa začnú ďalšie fázy sanačných prác a nechceme, aby došlo k nejakým nepredvídateľným komplikáciám, preto je stav nebezpečenstva v tejto chvíli ešte na mieste,“ dodal minister.



K nehode nákladného vlaku, ktorý prevážal cisterny s toxickým benzénom, došlo 28. februára. Zo 17 cisterien sa 15 vykoľajilo a postupne začali horieť. Podľa ministra životného prostredia Petra Hladíka je rozsah a riziko havárie najväčšie svojho druhu na svete. Sanácia územia podľa jeho slov potrvá zrejme niekoľko rokov a bude stáť stovky miliónov korún. Za bezprecedentnú už situáciu skôr označila aj Česká inšpekcia životného prostredia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)