Česká vláda predstavila priority predsedníctva v EÚ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje prostredníctvom videokonferencie v parlamente v Prahe v stredu 15. júna 2022. Foto: TASR/AP

Praha 15. júna (TASR) - Česká republika v stredu predstavila priority svojho predsedníctva v Rade Európskej únie. Je medzi nimi zvládnutie utečeneckej krízy, povojnová obnova Ukrajiny či energetická bezpečnosť. Česko svoje druhé predsedníctvo začne 1. júla, informuje TASR.Premiér Petr Fiala na začiatku tlačovej konferencie pripomenul, že predsedníctvo ČR prichádza 18 rokov od vstupu krajiny do EÚ. Zdôraznil, že rola Česka bude tentokrát iná ako počas predchádzajúceho predsedníctva v roku 2009; bude sa najmä snažiť hľadať kompromisy.Fiala ďalej uviedol, že Česko bude predsedať Únii v ťažkých časoch. Hovoril o ruskej agresii na Ukrajine a tiež o najväčšej vnútroeurópskej utečeneckej kríze od druhej svetovej vojny.povedal.České predsedníctvo sa podľa neho zameria tiež na posilňovanie obranných kapacít a strategickú odolnosť ekonomiky aj demokratických inštitúcií.Minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek pripomenul heslo blížiaceho sa predsedníctva, ktoré znie:(Europe as a task: Rethink, rebuild, repower). Je inšpirované prejavom Václava Havla v nemeckom Aachene v roku 1996. V rámci týchto troch úloh Bek zdôraznil, že Česko sa pokúsi tlačiť na väčšiu flexibilitu v čerpaní európskeho rozpočtu.Vedúca úradu vlády Jana Kotalíková potom predstavila logo a vizuál českého predsedníctva. Je to 27 streliek kompasu v kruhu, ktoré symbolizujú jednotlivé členské štáty Európskej únie. Každá strelka odráža farby vlajky konkrétnej krajiny. Logo sa tak drží hesla:. Strelka odkazuje na to, že Česko bude navigovať smerovanie Európy.Česká pošta pri príležitosti predsedníctva pripravila poštovú známku, ktorej hodnota bude 39 korún (približne 1,60 eura). Delegáti dostanú aj špeciálnu pohľadnicu či predmety z brúseného skla. Tie majú odkazovať na českú tradíciu.Kotalíková na záver tlačovej konferencie oznámila najbližšie udalosti spojené s predsedníctvom. Symbolické prevzatie štafety od Francúzska sa uskutoční 1. júla v Litomyšli, oficiálny začiatok predsedníctva bude o týždeň neskôr v pražskom Rudolfíne. Česko na nasledujúci polrok pripravilo 14 neformálnych zasadnutí ministerských rád a jeden neformálny summit. Celkovo by sa malo uskutočniť približne 320 akcií.Fiala priznal, že na jesenný summit by Česi radi prišli s takzvaným Marshallovým plánom pre Ukrajinu a chceli by, aby sa na schôdzke zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Šéf českého kabinetu však dodal, že to bude možné len vtedy, ak bude na Ukrajine mier.Česká republika bude predsedať Európskej únii po 13 rokoch. V roku 2009 si ako motto stanovila slogan:. Počas predsedníctva sa rozpadla vtedajšia vláda premiéra Mirka Topolánka zložená zo strán ODS, KDÚ-ČSL a Strany zelených.