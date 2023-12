Česká vláda schválila armádnu koncepciu, kladie dôraz na modernizáciu

Praha 20. decembra (TASR) - Česká vláda schválila novú armádnu koncepciu, ktorá stanovuje, ako by armáda mala vyzerať v roku 2035. Kladie dôraz na modernizáciu techniky či personálne posilnenie. V stredu to uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová, podľa ktorej tým vláda reaguje na zhoršenú bezpečnostnú situáciu vo svete, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Dokument stanovuje šesť strategických cieľov. Jednou z hlavných priorít je investícia do personálu. Ambíciou českej armády je, aby v roku 2030 mala 30.000 vojakov z povolania a 10.000 príslušníkov aktívnej zálohy. Ďalšími prioritami sú napríklad obmena techniky, prehlbovanie medzinárodnej spolupráce či digitalizácia systému.



Koncepcia je rozdelená na dve časti. V prvej etape, do roku 2030, sa počíta s výrazným zvýšením investícií do modernizácie. Namiesto súčasných 20 percent bude ČR investovať do novej techniky 60 percent armádnych výdavkov. Financie pôjdu napríklad na bojové vozidlá pechoty, nové delá, tanky, protilietadlový komplet SPYDER či stíhačky F-35. Investovať by sa malo aj do nových technológií či rozvíjania infraštruktúry. V druhej etape sa armáda zameria na integráciu novej techniky a výzbroje.



Dokument nadväzuje na novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu, ktorú kabinet Petra Fialu schválil v uplynulých mesiacoch. "Zmenou obranných dokumentov vláda reaguje na zhoršenú bezpečnostnú situáciu vo svete, ktorú spôsobila predovšetkým agresia Putinovho režimu na Ukrajine," povedala Černochová. Stratégia tiež podľa nej zohľadňuje nástup prelomových technológií, ktoré menia charakter vedenia vojny.



Podľa náčelníka generálneho štábu českej armády Karla Řehku je cieľom odhodlaná a dobre pripravená armáda, ktorá bude schopná brániť Česko v spolupráci so spojencami v konflikte vysokej intenzity s technologicky vyspelým protivníkom, ktorý môže byť vybavený jadrovými zbraňami.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)