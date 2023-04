Česká vláda schválila dohodu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi

Praha 26. apríla (TASR) - Česká vláda schválila dohodu o obrannej spolupráci (DCA) so Spojenými štátmi. V stredu to po rokovaní vlády oznámil český premiér Petr Fiala. Podľa neho ide o krok, ktorý zvyšuje bezpečnosť Česka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je to dôležité v nepokojných časoch v nestabilnom medzinárodnom prostredí. Je to nepochybne krok, ktorý zvyšuje bezpečnosť našej krajiny a našich občanov," komentoval schválenie DCA Fiala.



Česká ministerka obrany Jana Černochová uviedla, že dohoda umožní intenzívnejšiu praktickú spoluprácu medzi českou armádou a ozbrojenými silami USA. "Pôjde napríklad o spoločné zaisťovanie obrany východného krídla v NATO, logistickú podporu spojeneckých aktivít, posilňovanie aliančnej obrannej infraštruktúry," vymenovala príklady spolupráce šéfka rezortu obrany.



Zdôraznila, že zmluva neobsahuje žiadne rozhodnutie o konkrétnej americkej vojenskej prítomnosti v ČR ani o zriadení vojenských základní. O vojenskej prítomnosti musí rozhodnúť český parlament. "Prijatím tejto zmluvy sa na tom nič nemení," povedala ministerka.



Účelom zmluvy je podľa jej slov vytvoriť dopredu podmienky na to, aby spolupráca s USA mohla prebiehať, ak sa na tom obe strany dohodnú. Jej schváleniu kabinetom predchádzal takmer rok intenzívnych rokovaní medzi českou a americkou stranou.



Pre podpis dohody sa aktuálne hľadá vhodný termín. Potom ju predložia obom komorám parlamentu na prerokovanie a vyslovenie súhlasu s ratifikáciou a nakoniec prezidentovi, ktorý ju ratifikuje.



Súbežne s Českom podľa Černochovej o zmluve rokujú Dáni, Fíni a Švédi. Ministerka pripomenula, že DCA už schválilo Poľsko, Maďarsko či Slovensko.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)