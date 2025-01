Česká vláda schválila návrh na chránenú oblasť pri hraniciach so SR

Praha 15. januára (TASR) - Česká vláda schválila návrh na vyhlásenie novej chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Soutok, ktorá zahŕňa územie na pomedzí riek Morava a Dyje pri hraniciach so SR. V stredu to na tlačovej konferencii oznámil český minister životného prostredia Petr Hladík. Zdôraznil, že ide o najväčší komplex lužných lesov v strednej Európe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na dotknutom území žijú stovky druhov rastlín a živočíchov. Podľa ministerstva je to unikátna krajina nielen v národnom, ale aj medzinárodnom význame, a preto by mala byť celoplošne chránená. Podľa vládneho návrhu by sa tak malo stať od 1. júna tohto roka. Nová CHKO nezahŕňa obývané oblasti, preto pre obyvateľov okolitých miest a obcí podľa Hladíka neznamená žiadne obmedzenie.



"V krajine Soutoku, ktorá sa tiež prezýva Moravská Amazónia, hrá zásadnú rolu voda, sieť riečnych ramien, mokradí, tôní, nivných lúk a lužných lesov... Žije tu 130 zvlášť chránených druhov živočíchov a rastie viac než 50 druhov zvlášť chránených rastlín. Ide o medzinárodne cenné územie," povedal Hladík.



Vyzdvihol význam miestnych lesov pri povodniach, ktorý sa podľa neho vlani potvrdil. Lužné lesy a lúky v oblasti zachytili veľké množstvo vody a podľa ministra tak zmiernili dôsledky povodní ďalej na toku. Dodal, že CHKO prispeje k obnove vodného režimu, revitalizácii Slováckych lúk či k uľahčeniu prevencie proti komárím kalamitám. Koordinovane sa tiež zlikviduje invazívna ambrózia palinolistá, ktorá patrí medzi výrazné alergény a v oblasti sa významne rozšírila.



"Miestne mokrade sú v dnešnej dobe, keď sa stále častejšie musíme vyrovnávať s obdobiami sucha a s povodňami, mimoriadne významné. A v oboch týchto prípadoch hrá lužná krajina nezameniteľnú úlohu," dodal Hladík.



Územie je od roku 2003 súčasťou Biosférickej rezervácie Dolná Morava, patrí do siete medzinárodne významných mokradí podľa Rámsarskeho dohovoru a tiež sústavy Natura 2000. Určité obmedzenia v krajine už na základe toho existujú, vyhlásenie CHKO bude mať preto podľa rezortu len minimálny vplyv na súčasné hospodárenie.