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Česká vláda schválila návrh na obranu infraštruktúry proti dronom
Základom bude vymedzenie jasne daných zón so zvýšenou ochranou, v ktorých budú mať prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry právo eliminovať takzvane nespolupracujúci dron, ktorý oblasť naruší.
Autor TASR
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Praha 9. novembra (TASR) - Subjekty kritickej infraštruktúry v Česku a tiež polícia by mali získať viac možností, ako účinne zasiahnuť proti dronom, ktoré sa neoprávnene dostanú do bezletovej zóny chránených objektov. Týka sa to napríklad energetických či dopravných zariadení. Návrh legislatívy zameranej na posilnenie odolnosti proti dronom v pondelok schválila česká vláda. Informovala o tom Adéla Dittmannová z komunikačného odboru Ministerstva vnútra ČR, podľa ktorého ide o reakciu na aktuálnu bezpečnostnú situáciu najmä v Európe a na rýchly rozvoj dronov, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Základom bude vymedzenie jasne daných zón so zvýšenou ochranou, v ktorých budú mať prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry právo eliminovať takzvane „nespolupracujúci“ dron, ktorý oblasť naruší. „Naše skúsenosti aj skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že rýchlosť zásahu proti dronu je pri ochrane kritickej infraštruktúry kľúčová. Navyše, rastie počet incidentov, keď takú oblasť naruší dron. Za súčasnej bezpečnostnej situácie preto potrebujú mať subjekty kritickej infraštruktúry aj bezpečnostné zložky účinné možnosti, ako adekvátne reagovať,“ komentoval zmenu minister vnútra ČR Lubomír Metnar.
Ako spresnil jeho rezort, aktívny zásah sa umožní len proti dronu, ktorý bude lietať bez povolenia v zóne vymedzenej úradom nad bezpečnostným perimetrom daného objektu. Okrem toho bude môcť zasiahnuť len preškolený a vycvičený personál, ktorý musí zohľadňovať vopred vyhodnotené postupy a riziká pre danú lokalitu. „Zásadou vždy zostane ochrana života, zdravia aj majetku a pri zásahu musia byť minimalizované riziká pre okolie,“ dodalo ministerstvo. Podotklo, že vďaka novej legislatíve dôjde k posilneniu odolnosti, no zároveň nebude dochádzať k neprimeraným či zbytočným zásahom.
O zaradenie do nového typu zóny sa môže uchádzať každý subjekt kritickej infraštruktúry. Ak splní všetky potrebné požiadavky, zónu vyhlási Úrad pre civilné letectvo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Základom bude vymedzenie jasne daných zón so zvýšenou ochranou, v ktorých budú mať prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry právo eliminovať takzvane „nespolupracujúci“ dron, ktorý oblasť naruší. „Naše skúsenosti aj skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že rýchlosť zásahu proti dronu je pri ochrane kritickej infraštruktúry kľúčová. Navyše, rastie počet incidentov, keď takú oblasť naruší dron. Za súčasnej bezpečnostnej situácie preto potrebujú mať subjekty kritickej infraštruktúry aj bezpečnostné zložky účinné možnosti, ako adekvátne reagovať,“ komentoval zmenu minister vnútra ČR Lubomír Metnar.
Ako spresnil jeho rezort, aktívny zásah sa umožní len proti dronu, ktorý bude lietať bez povolenia v zóne vymedzenej úradom nad bezpečnostným perimetrom daného objektu. Okrem toho bude môcť zasiahnuť len preškolený a vycvičený personál, ktorý musí zohľadňovať vopred vyhodnotené postupy a riziká pre danú lokalitu. „Zásadou vždy zostane ochrana života, zdravia aj majetku a pri zásahu musia byť minimalizované riziká pre okolie,“ dodalo ministerstvo. Podotklo, že vďaka novej legislatíve dôjde k posilneniu odolnosti, no zároveň nebude dochádzať k neprimeraným či zbytočným zásahom.
O zaradenie do nového typu zóny sa môže uchádzať každý subjekt kritickej infraštruktúry. Ak splní všetky potrebné požiadavky, zónu vyhlási Úrad pre civilné letectvo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)