Česká vláda schválila návrh na prísnejšie tresty za presuny migrantov

Praha 8. februára (TASR) - Česká vláda v stredu schválila spoločný návrh zákona ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti, ktorý by umožnil prísnejšie trestať prevádzačov nelegálnych migrantov. Na sociálnej sieti to uviedol český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tresty pre obchodníkov s ľudským nešťastím musia byť vyššie. Vláda preto schválila náš návrh na sprísnenie postihov za prevádzačstvo," napísal Rakušan.



Minister sa o potrebe prijatia tohto zákona opakovane vyjadroval v súvislosti s vlnou nelegálnych migrantov prevažne sýrskeho pôvodu, pre ktorú Česko zaviedlo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom.



V prípade schválenia návrhu zákona Poslaneckou snemovňou a Senátom by prevádzačom za vystavenie utečencov neľudskému zaobchádzaniu hrozil trest dva až osem rokov odňatia slobody, uviedol na Twitteri rezort vnútra.



Vláda tiež schválila novelu azylového zákona a zákona o pobyte cudzincov na území Českej republiky.

"Azylový zákon zjednoduší zapojenie vysoko kvalifikovaných cudzincov do práce a zaradenie neplnoletých detí s dlhodobým pobytom do systému zdravotného poistenia," vysvetlil šéf rezortu vnútra.