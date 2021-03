Česká vláda schválila povinné testovanie vo firmách

Praha 1. marca (TASR) - Česká vláda rozhodla o hromadnom povinnom testovaní zamestnancov vo firmách. Do piatka budúceho týždňa budú musieť mať testy na koronavírus všetci zamestnanci firiem nad 250 ľudí, o tri dni dlhší termín bude platiť pre firmy nad 50 ľudí. Informoval o tom v pondelok vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček, píše spravodajský server Novinky.cz.



"Plošné testovanie vo firmách bude povinné. Do 12. marca musia mať prvé testy všetci zamestnanci firiem nad 250 zamestnancov, do 15. marca pracovníci podnikov 50-249," oznámil najprv Havlíček na Twitteri.



Na tlačovej konferencii neskôr spresnil, že stačiť budú antigénové testy. V nasledujúcich 14 dňoch by malo byť v desaťtisícoch podnikoch otestovaných 2,1 milióna zamestnancov.



Ak bude test zamestnanca pozitívny, musí firma nahlásiť výsledok príslušnému lekárovi. Ten ho následne pošle na PCR test.



Minister vnútra Jan Hamáček dodal, že v najbližších dňoch budú debatovať o ďalších opatreniach, ak by zistili, že sa niektoré firmy nechcú na testovaní zúčastniť.



Vláda súčasne zakázala závodné stravovanie v súkromných firmách, píšu Novinky.cz.



Český Deník N informoval, že sankcie za porušovanie povinného testovania vo firmách zatiaľ nie sú definované. Diskutovať by sa o nich malo na utorkovom rokovaní.



Vláda v pondelok takisto schválila nasadenie až 5000 vojakov a 300 colníkov, ktorí polícii pomôžu s kontrolami dodržiavania opatrení proti ochoreniu COVID-19. Od utorka sa do kontrol zapojí zatiaľ 3834 vojakov a 270 colníkov, oznámilo na Twitteri české ministerstvo vnútra.