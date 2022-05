Česká vláda schválila vstup Švédska a Fínska do NATO

Praha 18. mája (TASR) - Vláda Českej republiky schválila v stredu vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil český premiér Petr Fiala s tým, že armády oboch severských krajín podľa neho spĺňajú kritériá pre prijatie do NATO, informuje TASR.



"Česká vláda vstup Švédska i Fínska jednoznačne schválila," uviedol Fiala počas stredajšieho zasadnutia vládneho kabinetu. Dodal, že teraz tento krok musia schváliť aj obe komory českého parlamentu – Poslanecká snemovňa a Senát. "Neočakávam však žiadne komplikácie," napísal na Twitteri.



Predseda českej vlády doplnil, že armády Švédska a Fínska sa spolu so silami Aliancie zúčastnili na spoločných cvičeniach. "Plnia všetky kritériá nutné pre prijatie do NATO," zdôraznil.



Obe krajiny sa o vstup do NATO usilujú v dôsledku krokov režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, píše spravodajský portál Novinky.cz. "Jeho agresia na Ukrajine ich donútila prehodnotiť dlhodobú politiku neutrality," konštatoval Fiala.



Na to, aby sa Švédsko a Fínsko mohli stať súčasťou NATO, musí ich prihlášky schváliť všetkých 30 členských štátov Aliancie a následne musia byť ratifikované aj jednotlivými parlamentmi. Väčšina členov NATO rozšírenie Aliancie podporuje. Kriticky sa, naopak, k tomu stavia turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, dodávajú Novinky.