Česká vláda schválila výcvik ukrajinských vojakov aj misie do 2024

Praha 16. novembra (TASR) - V Česku by sa mal do konca budúceho roka uskutočniť výcvik ukrajinských vojakov. Prebiehať by mal celkovo v piatich štvortýždňových cykloch, pričom na každom z nich sa bude môcť zúčastniť do 800 vojakov. Výcvik odsúhlasila vláda na svojom stredajšom zasadnutí, oznámila ministerka obrany Jana Černochová. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu, ktoré poskytol TASR.



"Vláda schválila výcvik ukrajinských vojakov na území Českej republiky," oznámila Černochová po rokovaní vlády. Výcvik bude podľa jej slov pozostávať z piatich turnusov; na každom z nich bude do 800 vojakov. "Uskutočnili by sa do konca roka 2023," dodala ministerka s tým, že prvý z turnusov by sa mal konať ešte v tomto roku. Na potrebe pripraviť výcvikové misie sa zhodli ministri obrany krajín EÚ na augustovom neformálnom rokovaní v Prahe, pripomína server Novinky.cz.



Zmienený český výcvik síce vychádza z bilaterálnej dohody českej a ukrajinskej vlády, do budúcnosti sa však plánuje jeho prevedenie pod asistenčnú misiu Európskej únie, ktorú EÚ schválila v polovici októbra, uvádza sa vo vyhlásení českého rezortu obrany.



Cieľom misie EÚ bude výcvik ukrajinských vojakov na území členských štátov Únie. Česko do nej má podľa schváleného mandátu vyslať 55 osôb, ktoré budú pôsobiť vo veliteľských štruktúrach, prípadne ako inštruktori.



Výcvik ukrajinských vojakov by mal ČR v tomto roku stáť 195 miliónov (osem miliónov eur) a na budúci rok 780 miliónov českých korún (32 miliónov eur). Výcvik bude hradený z prostriedkov z rozpočtu ministerstva obrany, avšak po jeho prevedenie pod asistenčnú misiu EÚ budú tieto financie Česku čiastočne refundované z prostriedkov EÚ.



Vláda okrem výcviku ukrajinských vojakov na svojom stredajšom zasadnutí schválila aj to, že českí vojaci budú na území členských štátov EÚ, v Iraku, Kuvajte a Kosove pôsobiť do roku 2024.



Schválený mandát sa týka zahraničných misií, v ktorých už Česko pôsobí. V prípade Kosova prijalo Česko podmienku nasadiť 40 vojenských policajtov, ktorí sa v termíne od 1. júla 2023 do 31. decembra 2024 pripoja k jednotke talianskych karabinierov.



Náklady na pôsobenie ČR v týchto zahraničných misiách do roku 2024 sa odhadujú na 306 miliónov českých korún (12,6 milióna eur).