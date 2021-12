Česká vláda schválila vyslanie vojakov na pomoc Poľsku

Praha 8. decembra (TASR) - Česká vláda v demisii pod vedením premiéra Andreja Babiša v stredu schválila mandát na vyslanie až 150 vojakov na pomoc s ochranou poľsko-bieloruskej hranice, kde sa odvíja migračná kríza. Pôsobiť by tam mohli 180 dní. Na Twitteri to oznámil minister obrany v demisii Lubomír Metnar, na ktorého sa odvolal portál Novinky.cz.



Mandát ešte musia schváliť obe komory českého parlamentu, dodal minister v tvíte. Podporu tomuto kroku už vyjadrili politici nastupujúcej koalície SPOLU a Pirátov s hnutím STAN (Starostovia a nezávislí).



Náklady budú vo výške 86 miliónov korún (3,37 milióna eur) a budú sa čerpať z rozpočtu ministerstva obrany, vysvetlil na tlačovej konferencii Metnar.



Česko ponúklo Poľsku pomoc viackrát, naposledy tak listom urobil prezident Miloš Zeman. Českí vojaci by mali pomáhať Poľsku s ochranou hraníc, ale nebudú plniť úlohy bezprostredne súvisiace s migrantmi.



Poľsko čelí migračnému tlaku na hraniciach s Bieloruskom od jari, ale kríza sa vystupňovala na jeseň.



Poľsko, pobaltské štáty a ďalšie krajiny Európskej únie zároveň obviňujú režim autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka, že láka migrantov z krízových oblastí do svojej krajiny a potom ich posiela k hraniciam EÚ. Minsk sa podľa nich mstí za sankcie, ktoré EÚ uvalila na režim za porušovanie ľudských práv, Bielorusko to popiera.



"Režim Alexandra Lukašenka zneužíva nelegálnu migráciu na nátlak na Európsku úniu. Poľsko potrebuje našu pomoc," povedal k tejto téme v stredu český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek. Podľa jeho názoru sú Lukašenkove kroky "cynickým využívaním migrantov".



"Európa to nemôže tolerovať," dodal Kulhánek, citovaný portálom Novinky.cz.