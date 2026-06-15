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Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov
Česká televízia (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by mali namiesto doterajších koncesionárskych poplatkov dostať spolu približne 7,8 miliardy korún (asi 322,7 milióna eur) zo štátneho rozpočtu.
Autor TASR
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Praha 15. júna (TASR) - Vláda českého premiéra Andreja Babiša schválila novelu meniacu financovanie verejnoprávnych médií. Po rokovaní kabinetu to v pondelok oznámil tamojší minister kultúry Oto Klempíř, píše TASR podľa správ portálu Novinky.cz.
Česká televízia (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by mali namiesto doterajších koncesionárskych poplatkov dostať dohromady približne 7,8 miliardy korún (asi 322,7 milióna eur) zo štátneho rozpočtu. Podľa Klempířa získa ČT 5,74 miliardy korún a ČRo zvyšných 2,065 miliardy.
Čiastky budú valorizované v prípade, že súhrnná inflácia presiahne desať percent. Česká televízia si oproti minulému roku pohorší približne o miliardu korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov, píšu Novinky.cz.
Minister zdôraznil, že okrem zmeny financovania sa žiadne ďalšie zmeny týchto dvoch verejnoprávnych médií nedotknú. Podarilo sa mu tiež vraj vyriešiť aj všetky pripomienky, ktoré sa k návrhu objavili, hoci jeho podoba nebola do poslednej chvíle verejne známa. Nešpecifikoval, o aké pripomienky išlo.
Klempíř od riaditeľov ČT i ČRo očakáva, že dokážu aj so zníženými rozpočtami zaistiť chod oboch médií. „Tú čiastku riaditelia nevedia, nevedel to nikto až do dnešného rána,“ uviedol Babiš k tomu, či je navrhnutá čiastka výsledkom rokovaní a dohôd.
Klemíř tvrdí, že nižší rozpočet zvýši tlak na kvalitu. Financovanie oboch médií sa má vrátiť na úroveň z rokov 2008 až 2024, predtým než došlo k valorizácii poplatkov na súčasných 150 korún pre ČT a 55 korún pre ČRo. Zákon by mal podľa Babiša začať platiť od januára budúceho roku.
Plán vlády zrušiť koncesionárske poplatky prilákal v pondelok pred Strakovu akadémiu, sídlo vlády ČR, viaceré študentské spolky. Symbolicky sa v rámci protestu o 11.59 h rozozvučali budíky, aby sa vláda „prebrala a neničila nezávislé médiá“.
Na demonštráciu podľa usporiadateľov prišli študenti zo stredných škôl, konzervatórií a ďalších umeleckých škôl, poslucháči Filozofickej fakulty Karlovej univerzity i ďalších fakúlt. Pripojili sa aj zástupcovia z technických univerzít a ďalší priaznivci.
Česká televízia (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by mali namiesto doterajších koncesionárskych poplatkov dostať dohromady približne 7,8 miliardy korún (asi 322,7 milióna eur) zo štátneho rozpočtu. Podľa Klempířa získa ČT 5,74 miliardy korún a ČRo zvyšných 2,065 miliardy.
Čiastky budú valorizované v prípade, že súhrnná inflácia presiahne desať percent. Česká televízia si oproti minulému roku pohorší približne o miliardu korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov, píšu Novinky.cz.
Minister zdôraznil, že okrem zmeny financovania sa žiadne ďalšie zmeny týchto dvoch verejnoprávnych médií nedotknú. Podarilo sa mu tiež vraj vyriešiť aj všetky pripomienky, ktoré sa k návrhu objavili, hoci jeho podoba nebola do poslednej chvíle verejne známa. Nešpecifikoval, o aké pripomienky išlo.
Klempíř od riaditeľov ČT i ČRo očakáva, že dokážu aj so zníženými rozpočtami zaistiť chod oboch médií. „Tú čiastku riaditelia nevedia, nevedel to nikto až do dnešného rána,“ uviedol Babiš k tomu, či je navrhnutá čiastka výsledkom rokovaní a dohôd.
Klemíř tvrdí, že nižší rozpočet zvýši tlak na kvalitu. Financovanie oboch médií sa má vrátiť na úroveň z rokov 2008 až 2024, predtým než došlo k valorizácii poplatkov na súčasných 150 korún pre ČT a 55 korún pre ČRo. Zákon by mal podľa Babiša začať platiť od januára budúceho roku.
Plán vlády zrušiť koncesionárske poplatky prilákal v pondelok pred Strakovu akadémiu, sídlo vlády ČR, viaceré študentské spolky. Symbolicky sa v rámci protestu o 11.59 h rozozvučali budíky, aby sa vláda „prebrala a neničila nezávislé médiá“.
Na demonštráciu podľa usporiadateľov prišli študenti zo stredných škôl, konzervatórií a ďalších umeleckých škôl, poslucháči Filozofickej fakulty Karlovej univerzity i ďalších fakúlt. Pripojili sa aj zástupcovia z technických univerzít a ďalší priaznivci.