Česká vláda schválila zvýšenie schodku rozpočtu o 330 miliárd korún

Praha 27. júla (TASR) - Česká vláda na svojom stredajšom zasadnutí schválila zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 330 miliárd českých korún (viac ako 13 miliárd eur). Informoval o tom po zasadnutí vlády premiér Petr Fiala a minister financií Zbyněk Stanjura.



Dôvodom úprav v štátnom rozpočte boli zvýšené výdavky štátu, ktoré vláda podľa premiéra nemohla predpokladať. Za jednu z príčin označil vojnu na Ukrajine. "Okrem dosahov vojny na Ukrajine sa musíme vyrovnávať s extrémnym nárastom štátneho dlhu z minulých rokov a s vysokou mierou inflácie," uviedol Fiala.



Vláda sa podľa premiéra musí snažiť udržať čo najnižší schodok štátneho rozpočtu, ale zároveň chce pomôcť občanom v ťažkej situácii, ktorú nezavinili. "Musíme sa vyrovnať so zvyšujúcimi sa cenami energií, potravín a pohonných látok a ďalšími faktormi," dodal český premiér.



Podľa Stanjuru ide o kompromisné riešenie, ktoré sa zameriava na tri hlavné oblasti. Sú nimi pomoc občanom a firmám zasiahnutým vysokými cenami energií, udržanie investičnej aktivity štátu a rozpočtová zodpovednosť.



Oproti pôvodnému predpokladu musela vláda uvoľniť 166 miliárd korún na pomoc ľuďom (z toho 115 miliárd v tomto roku), zvyšné financie pôjdu na financovanie úspornej tarify v budúcom roku tak, aby pokryli celú vykurovaciu sezónu, vysvetlil premiér.



"Je pravda, že inflácia tiež zvyšuje príjmy do štátneho rozpočtu, ale je to výrazne menej, než hovorí opozícia a ako rastú výdavky," povedal Fiala a spresnil, že vďaka inflácii sú príjmy rozpočtu vyššie o 65 miliárd korún.



Upravený rozpočet bude mať schodok vyšší o 50 miliárd českých korún. Premiér upozornil, že aj napriek zložitej situácii je to o 50 miliárd menej než návrh rozpočtu predchádzajúcej vlády Andreja Babiša. Lepší výsledok sa podľa Fialu v aktuálnej situácii dosiahnuť nedá.