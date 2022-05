Praha 18. mája (TASR) - Česká vláda sprísni pravidlá pre utečencov z Ukrajiny - tí, ktorí v ubytovacom zariadení dostávajú zdarma stravu a hygienické potreby, by po novom nemali mať nárok na humanitárnu dávku. Oznámil to v stredu český minister vnútra Vít Rakušan po zasadnutí vlády, na ktorom bol schválený návrh novely zákona "lex Ukrajina 2". TASR o tom informuje na základe správy serveru Novinky.cz.



"Humanitárna dávka nebude vyplácaná v prípadoch, keď majú utečenci zaistené ubytovanie, kde im je zdarma poskytovaná strava a ďalšie zázemie," priblížil Rakušan na tlačovej konferencii.



V súčasnosti majú ukrajinskí utečenci v Česku nárok na podporu vo výške 5000 korún (202 eur) na osobu na mesiac, ktorá im slúži na zaobstaranie si základných životných potrieb. Túto sumu môžu v prípade potreby poberať aj opakovane, a to v priebehu ďalších piatich mesiacov. Ako pripomína portál Novinky.cz., mali by však preukázať, že takúto pomoc skutočne potrebujú.



Novela príslušného zákona tiež predĺži lehotu na vybavenie žiadosti o tzv. dočasnú ochranu na 60 dní. Naopak, skráti dobu, dokedy je nutné nahlásiť zmenu pobytu, a to z 15 na tri dni.



Po novom budú musieť žiadatelia o dočasnú ochranu predložiť doklad, že majú zabezpečené ubytovanie, ak ho nebudú chcieť nájsť prostredníctvom krajských asistenčných centier. Predmetom novely je tiež skrátenie hradenia poistného zo strany štátu pre ukrajinských utečencov na 180 dní, uviedol Rakušan. Minister dodal, že podpora bude viazaná na trvalé ubytovanie v ČR, aby ľudia neboli "motivovaní prísť a odísť s dávkou a pre ďalšiu si prísť o mesiac".



Podľa údajov, ktoré zverejnilo na Twitteri ministerstvo vnútra ČR, získalo dosiaľ v Česku dočasnú ochranu 346.770 Ukrajincov.