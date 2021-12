Česká vláda sprísnila opatrenia, týkajú sa večierkov aj osláv

Praha 22. decembra (TASR) - Vláda českého premiéra Petra Fialu (ODS) sa prvýkrát od svojho vymenovania zišla na riadnom rokovaní. Hlavným bodom programu bola epidémia koronavírusu. Podľa očakávaní ministri predstavili nové opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu nákazy.



Vláda obmedzila konanie akcií od 29. decembra. Na večierkoch a oslavách sa bude môcť zúčastniť maximálne 50 ľudí. Na kultúrne a iné akcie bude môcť prísť maximálne 1000 sediacich návštevníkov. Podujatia, pri ktorých účastníci nesedia, budú obmedzené na 100 osôb. Informoval o tom portál Novinky.cz, ktorý tlačovú konferenciu prenášal naživo.



Nové opatrenia sa dotknú aj reštauračných zariadení a pohostinstiev. Pri stole budú môcť sedieť maximálne štyri osoby. Otváracie hodiny prevádzok však nebudú obmedzené.



Naopak obmedzené budú otváracie hodiny obchodov na Štedrý deň, a to do 12.00 h. Uzavreté budú úplne na Prvý sviatok vianočný 25. decembra.



Obmedzenia budú platiť od stredy 29. decembra do nedele 2. januára.