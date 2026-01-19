< sekcia Zahraničie
Česká vláda Ukrajine nepredá lietadlá L-159, podľa Pavla je to sebecké
Minister zahraničných vecí Petr Macinka dodal, že dopytu Ukrajincov rozumie, ale musí sa vraj stretnúť s ponukou.
Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - Koalícia ANO, SPD a strany Motoristi sebe odmietla predať Ukrajine štyri lietadlá L-159, o ktoré má Kyjev záujem, s odôvodnením, že ich potrebuje česká armáda. Tá ich má celkom 24. Rozhodnutie v pondelok po rokovaní vlády oznámil český premiér Andrej Babiš. O záujme Ukrajincov kúpiť tieto lietadlá informoval český prezident Petr Pavel. Podľa českého ministra zahraničných vecí a predsedu Motoristov Petra Macinku to ich prezident Ukrajine ponúkal, pričom to vláde vopred neoznámil. Prezident to odmieta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš sa pri argumentácii odvolával na slová českého ministra obrany Jaromíra Zůnu. „Pán Zůna jednoznačne povedal, že tie lietadlá majú životnosť ešte asi 15 rokov a armáda ich potrebuje,“ podotkol.
Zdôraznil, že s prezidentom žiaden spor nemá a to ani v tomto prípade. „Pán prezident mi včera volal, povedal mi o tom rokovaní, že ukrajinská strana má o to záujem a chce za to aj zaplatiť. Ale my ich, skrátka, nemáme. Nie je to tak, že by stáli niekde v hangároch... My o tom záujme vieme, ale ony nie sú k dispozícii,“ uviedol premiér.
Minister zahraničných vecí Petr Macinka dodal, že dopytu Ukrajincov rozumie, ale musí sa vraj stretnúť s ponukou. „Pán prezident tu nie je na to, aby niečo dohadoval, ponúkal a potom vyhlasoval... Ja dobre viem, že to oni chcú. Ale pán prezident nemusel hovoriť, že im ich dáme alebo predáme, mohol o tom najprv hovoriť s vládou,“ zdôraznil Macinka s tým, že to bola téma aj jeho zahraničnej cesty na Ukrajine, ktorú uskutočnil týždeň pred prezidentom.
S takouto interpretáciou však Pavel nesúhlasí. Počas jeho pondelkovej návštevy Vatikánu uviedol, že Ukrajincom lietadlá neponúkal a ani im nič nesľúbil. „Hovoril som len o tom, že je tu táto možnosť a že prípadný nákup zo strany Ukrajiny by tento proces mohol urýchliť, ale zároveň som zdôraznil, že to je vecou vlády, ktorá o tom rozhoduje,“ podotkol. Dodal, že Česko sa rozhodnutím nepredať Kyjevu štyri lietadlá priblížilo k sebectvu a nie k solidarite.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
