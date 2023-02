Česká vláda zrušila plán projektu vodného kanálu Dunaj-Odra-Labe

Praha 8. februára (TASR) - Česká vláda rozhodla o zrušení územnej rezervy na kanál Dunaj-Odra-Labe. Projekt, ktorého podporovateľom bol najmä odchádzajúci prezident Miloš Zeman, sa tak realizovať nebude. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády český minister dopravy Martin Kupka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Už minulý rok sme zastavili všetky finančné náklady spojené s rozvíjaním toho projektu. Neurobila sa na tom ani čiarka," vyhlásil Kupka s tým, že chcú dať priestor zmysluplnejším plánom.



"Tento megalomanský projekt sa stretával s početnou kritikou odborníkov a starostov, napriek tomu sa Babišova vláda rozhodla pretlačiť ho. Je to hazard s krajinou a rozhadzovanie verejných peňazí," privítala rozhodnutie vlády Pirátska strana.



Šéf rezortu dopravy naznačil, že chcú rozvíjať projekty, ktoré nebudú škodiť životnému prostrediu a budú efektívnejšie. Ako príklad uviedol plán rozvoja plavby na Baťovom kanále či zlepšovanie podmienok splavovania na riekach Labe a Vltava. Doplnil, že tento rok otvoria osem prístavísk pre malé a turistické lode a ďalšie štyri sú vo výstavbe.



Projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe siaha do roku 2010, keď ochranu nad dotknutým územím vyhlásila zaviedla vtedajšia vláda Jana Fischera. Konkrétne kroky sa však pre finančnú nákladnosť odkladali. Projekt mal stáť vyše 586 miliárd českých korún (viac než 24 miliárd eur). Napriek nejasnostiam o ekonomickej výhodnosti ho dlhodobo presadzoval Miloš Zeman.