Česká vláda zvažuje zaviesť nosenie respirátorov v obchodoch a MHD

Praha 20. januára (TASR) - Český premiér Andrej Babiš a minister zdravotníctva Jan Blatný zvažujú zaviesť v ČR po vzore iných krajín povinné nosenie respirátorov v obchodoch či verejnej doprave. Dôvodom je šírenie nákazlivejšieho variantu nového koronavírusu zisteného v Británii, pre ktorý už takéto opatrenie zaviedli Nemecko či Rakúsko. Informoval o tom v stredu spravodajský server iDNES.cz.



"Uvažujeme o tom, že by sme v súvislosti s anglickou mutáciou vírusu v tomto nasledovali Rakúsko a Nemecko," povedal Babiš. Ako pripomína iDNES.cz, prekážkou by mohla byť vyššia cena respirátorov v porovnaní s bežnými rúškami.



"Povinné nosenie respirátorov by z epidemiologického hľadiska bolo veľmi prospešné. Najmä v miestach so zvýšeným rizikom šírenia nákazy, ako je verejná doprava," uviedol minister zdravotníctva Jan Blatný. Obyčajné rúška či šály podľa neho nemajú taký efekt ako respirátory typu FFP2. Podľa ministra vnútra Jána Hamáčka je však najprv potrebné zabezpečiť, aby boli respirátory v Česku dostupné v dostatočnom množstve i kvalite.



Pre šírenie variantu vírusu označovaného B.1.1.7 vláda v Nemecku v utorok schválila povinnosť nosiť respirátor FFP2 vo verejnej doprave, obchodoch a opatrovateľských domovoch. Z dôvodu vysokej ceny respirátorov však bude možné nosiť aj chirurgické rúška. Od pondelka začne rovnaká povinnosť platiť aj v Rakúsku. Tamojšia vláda tiež schválila, že respirátory budú oslobodené od dane, aby boli pre obyvateľov cenovo dostupnejšie.



Česká vláda schválila v pondelok žiadosť o predĺženie núdzového stavu o 30 dní, konkrétne do 21. februára. Poslanci o nej rozhodnú tento týždeň.