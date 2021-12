Praha 19. decembra (TASR) - Česká vládna Rada pre zdravotné riziká zanikne, pretože deformovala systém krízového riadenia. V diskusnej relácii Českej televízie to v nedeľu povedal vicepremiér a minister vnútra ČR Vít Rakušan.



Podľa neho sa na to vzťahuje dohoda s premiérom Petrom Fialom aj ministrom zdravotníctva Vlastimilom Válkom.



Rada vlády pre zdravotné riziká vznikla vlani v júli. Na jej čele je premiér, členmi sú ministri zdravotníctva, obrany a vnútra, predseda Asociácie krajov, námestník riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne i vládny splnomocnenec pre IT a digitalizáciu. Odborníkov na zdravotníctvo zastupuje epidemiológ Petr Smejkal.



"To je niečo, čo je mimo systému. Bolo to konkurenčné centrum rozhodovania a moci v rámci krízového riadenia," povedal Rakušan. Podľa neho musí byť inštitúciou, ktorá rozhoduje, Ústredný krízový štáb (ÚKŠ).



Po novom budú mať každý pondelok schôdzu ministri, ktorí majú v kompetenciách čokoľvek týkajúce sa protikoronavírusových opatrení. Následne bude v ten istý deň zasadať aj ÚKŠ.



Podľa Rakušana je možné dohodnúť sa na tom, že by sa vždy nemuseli schádzať všetci členovia štábu, ale iba tí, ktorí majú v gescii aktuálnu situáciu.



Rakušan tiež uviedol, že sa rieši nový štatút krízového štábu. Jedným z variantov je, že v prípade vonkajšieho rizika sa predsedníčkou ÚKŠ stane ministerka obrany Jana Černochová, v prípade epidémie a iných vnútorných hrozieb zase minister vnútra.



Schádzať by sa podľa Rakušana mala tiež Ústredná epidemiologická komisia. Ku covidu a opatreniam sa majú podľa neho vyjadrovať dvaja ministri - šéf rezortu vnútra (ako šéf ÚKŠ) a minister zdravotníctva.



Členmi štábu sú podľa štatútu zástupcovia 13 ministerstiev, šéf Správy štátnych hmotných rezerv, policajný prezident, riaditeľ hasičov, náčelník generálneho štábu armády, hlavný hygienik, riaditeľ Štátneho zdravotného ústavu, vedúci úradu vlády, zástupca Asociácie krajov aj riaditeľ Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB).