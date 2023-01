Česká volebná komisia schválila výsledky v prezidentských voľbách

Praha 30. januára (TASR) - Štátna volebná komisia formálne schválila výsledok hlasovania v prezidentských voľbách. V pondelok to oznámil riaditeľ odboru volieb na Ministerstve vnútra ČR Tomáš Jirovec, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Zápis bude zverejnený v Zbierke zákonov pravdepodobne zajtra," povedal Jirovec s tým, že práve od utorka začne plynúť lehota na prípadné podanie návrhov na neplatnosť hlasovania Najvyššiemu správnemu súdu (NSS). Lehota trvá sedem dní, súd má na rozhodnutie ďalších 15 dní.



Jirovec priebeh volieb označil za pokojný. Jedinou významnejšou mimoriadnou udalosťou bolo podľa neho krátke odloženie hlasovania v obci v okrese Děčín. Ešte pred začiatkom hlasovania tam došlo k požiaru, preto volebnú miestnosť presunuli. "Štátna volebná komisia s vďakou kvitovala kvalitnú volebnú účasť. Je potrebné poďakovať voličom, že využili možnosť voľby prezidenta republiky," povedal predseda odboru volieb.



"Český štatistický úrad prijímal dáta od prvých okrskov krátko po 14.00 h posledné po 17.22 h," povedala podpredsedníčka Českého štatistického úradu (ČSÚ) Eva Krumpová. Dodala, že ČSÚ nezaznamenal žiadne pochybenie ani problémy v spracovaní.



Chybu v spracovaní však priznal okrsok v Prahe 8, kde omylom hlasy pre Petra Pavla pripísali Andrejovi Babišovi. Podľa Krumpovej to komisia oznámila až po zákonnej lehote. Zostáva preto už len možnosť obrátiť sa s podnetom na NSS. "Pochybenie, ktoré tam bolo priznané zo strany komisie bolo v neprospech víťazného kandidáta, ktorý zvíťazil o viac než 900.000 hlasov. Nemám pocit, že by tento jeden okrsok mal mať fatálny dopad na priebeh volieb," dodal k incidentu Jirovec.



Armádny generál vo výslužbe Petr Pavel porazil v druhom kole (27. - 28. januára) českých prezidentských volieb svojho súpera Andreja Babiša so ziskom 58,32 percenta hlasov. K urnám prišlo 70,25 percenta voličov, čo je dosiaľ najviac v histórii priamej prezidentskej voľby v Česku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)