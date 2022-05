Česká Wikipédia oslavuje 20 rokov svojej existencie

Praha 5. mája (TASR) - Česká verzia internetovej encyklopédie Wikipédia oslavuje v týchto dňoch 20 rokov od svojho vzniku. Táto vzdelávacia platforma začala fungovať 3. mája 2002, čím sa v Česku začalo meniť "surfovanie" na internete.



Odvtedy sa počet "wikipedických" článkov v češtine mnohonásobne rozrástol; v súčasnosti ich je viac ako pol milióna. Často obsahujú i fotografie a obrázky a niekedy tiež videá a zvukové ukážky, informuje spravodajský portál iROZHLAS.cz.



Jedným zo správcov českej Wikipédie je Martin Urbanec. Pripomína, že v roku 2002, keď vznikla, ju nikto nepoznal, zatiaľ čo dnes ju denne používa veľká časť obyvateľov ČR.



"V roku 2002 sa všetci zaoberali písaním článkov o základných témach, ako je napríklad voda alebo Praha," komentuje Urbanec začiatky českej verzie Wikipédie.



Unikátnosťou tejto internetovej encyklopédie je to, že články do nej píšu sami používatelia. "Tých aktívnych, ktorí majú aspoň jednu editáciu za mesiac, je na českej Wikipédii zhruba tisícka," dodáva Urbanec.



Nevýhodou však môže niekedy byť práve tzv. otvorenosť Wikipédie. Ak sú o nejakom článku pochybnosti, všetko riešia jej správcovia. Keď niekto napíše článok s úplne nezmyselným textom, môže ho správca zmazať okamžite.



"Ak by sme sa bavili o článku, ktorý podľa názorov niektorých wikipedistov nespĺňa pravidlá encyklopedickej významnosti, musíme začať diskusiu o jeho zmazaní," vysvetľuje Urbanec. Ďalej musí človek vysvetliť, prečo si myslí, že článok nespĺňa pravidlá.



Najvyhľadávanejšie témy väčšinou odzrkadľujú aktuálne dianie, ale patrí medzi ne napríklad aj obsiahle heslo Česko.



Medzi aktívnymi wikipedistami sú študenti aj pracujúci v rôznych odboroch vrátane vyučujúcich na vysokých školách. Napríklad Jitka Erbenová pôsobí na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach a na Wikipédii tvorí články už 14 rokov.



"Je to koníček. Všetci autori sú dobrovoľníci. Robíme to po pracovnej dobe vo svojom voľnom čase," dodáva Erbenová.



Hesiel v češtine je na Wikipédii momentálne zhruba 503.000, pričom neustále sú doplňované a pribúdajú ďalšie. Pôvodná verzia Wikipédie v angličtine má momentálne takmer 6,5 milióna článkov - najviac zo všetkých verzií.



Wikipédia, ktorej základná anglická verzia začala fungovať 15. januára 2001, je aktuálne dostupná v 326 jazykoch.



On-line encyklopédiu založil americko-britský internetový podnikateľ Jimmy Wales (55) spolu s americkým webovým projektovým developerom Larrym Sangerom (53).