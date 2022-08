České Aero má certifikáciu pre najnovší model prúdového lietadla

Praha 1. augusta (TASR) - Česká spoločnosť Aero získala pre svoj najnovší model cvičného prúdového lietadla Aero L-39 NG typovú certifikáciu bez obmedzení. Certifikačný proces trval viac ako päť rokov a lietadlo teraz môže začať predávať. Spoločnosť Aero o tom informuje na svojej webovej stránke.



Typový certifikát osvedčuje, že výroba lietadla je v súlade s platnými predpismi a normami a je bezpečné na štandardnú letovú prevádzku. "Každému novému lietadlu tohto typu môže byť automaticky vystavené riadne Osvedčenie letovej spôsobilosti, dostane pridelenú poznávaciu značku a môže byť zapísané do leteckého registra," vysvetlila spoločnosť Aero.



Certifikáciu vydal Odbor dohľadu nad vojenským letectvom Ministerstva obrany Českej republiky a lietadlo tak spĺňa všetky požiadavky v rámci Európskej únie aj NATO.



Sériová výroba sa už začala, potvrdil viceprezident pre obchod a marketing spoločnosti Aero Vodochody Filip Kulštrunk. "Vďaka uzatvoreným kontraktom máme prakticky zaplnenú výrobnú kapacitu až do roku 2025 a záujem o naše cvičné lietadlá je stále vyšší. Sme v pokročilých rokovaniach o dodávke L-39 NG pre niekoľko zákazníkov v Európe, Afrike aj Ázii," uviedol Kulštrunk.



Model L-39 NG slúži na plnohodnotný výcvik pilotov vzdušných síl. Ide o nástupcu modelu L-39 C, na ktorom absolvovali výcvik tisícky profesionálnych pilotov. "Súčasťou lietadla je aj široké spektrum simulačných technológií vrátane pripravovaného zapojenia do vysoko moderného taktického simulačného centra," uviedla spoločnosť Aero.



Piloti podľa šéfkonštruktéra lietadla Jaromíra Langa na tomto modeli oceňujú výhľad z kabíny a vysokú úroveň ich ochrany v prípade núdzového pristátia alebo havárie. "Medzi hlavné výhody L-39 NG patrí celkom prepracovaný dizajn lietadla zodpovedajúci moderným technológiám a vysoko spoľahlivý motor," povedal Lang. Prvý let sériového L-39 NG spoločnosť očakáva ešte v tomto roku.