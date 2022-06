České bezpilotné lietadlá môžu vo Fínsku strážiť hranicu EÚ s Ruskom

Praha 24. júna (TASR) - Vonkajšiu hranicu Európskej únie by mohli strážiť české bezpilotné lietadlá spoločnosti Primoco. Má o ne záujem pohraničná stráž vo Fínsku, nasadila by ich v pohraničí s Ruskom. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničných vecí. TASR informáciu prevzala zo servera Novinky.cz.



Firmu Primoco predstavilo Fínom české veľvyslanectvo. V máji potom fínska delegácia navštívila sídlo spoločnosti, kde jej demonštrovali schopnosti bezpilotného lietadla One 150 v nepriaznivých poveternostných podmienkach.



"Počas extrémne zlého počasia mala delegácia možnosť vidieť, že naše lietadlá môžu plniť monitorovacie úlohy aj v podmienkach prakticky nulovej viditeľnosti, pretože sa nespoliehajú iba na optické senzory," popísal riaditeľ firmy Ladislav Semetkovský.



Spoločnosť tento rok predala sedem bezpilotných lietadiel, pripravené má ďalšie kontrakty. Na sledovanie hranice používa ich drony okrem Česka aj Slovensko, Malajzia či Irak.



Bezpilotné lietadlá Primoco majú rozpätie krídel päť metrov a vážia 150 kilogramov. Cena stroja sa pohybuje okolo 25 miliónov českých korún (približne jeden milión eur).