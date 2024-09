České dráhy obnovia spoje z Prahy do Žiliny, od pondelka aj do Košíc

Praha 20. septembra (TASR) - České dráhy (ČD) v sobotu obnovia diaľkové spoje z Prahy do Žiliny, ktoré prechádzajú cez Ostravu. Od pondelka pribudnú ďalšie, pričom jeden z nich pôjde až do Košíc. V piatok to oznámilo vedenie ČD, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Od zajtra začnú znova jazdiť diaľkové vlaky medzi Prahou a Ostravou. Cez víkend to budú zatiaľ tri páry spojov, ktoré pôjdu až do Žiliny a od pondelka k nim pridáme ďalšie dva páry vlakov, jeden z nich pôjde až do Košíc. Ďalšie diaľkové aj regionálne vlaky budeme v ostravskom regióne pridávať hneď, ako nám to umožní obnovenie dráhovej infraštruktúry a tiež nášho zázemia v jednom z najväčších dep v Bohumíne," uviedol generálny riaditeľ Českých dráh Michal Krapinec. Depo bolo podľa jeho slov zaplavené, pričom v ňom uviazlo mnoho lokomotív a vlakových súprav.



Prvý vlak Ostravan na trase z Prahy do Žiliny a späť vyrazí v sobotu o 8.19 h z pražskej hlavnej stanice. Na trať sa vráti aj nočný vlak Slovakia z Prahy do Michaloviec. České dráhy tiež avizovali, že na spoj Košičan, ktorý začne jazdiť od pondelka, nasadia svoju najmodernejšiu netrakčnú jednotku ComfortJet. Z dôvodu obmedzení na železničnom uzle v Ostrave pôjdu vlaky odklonom cez stanicu Ostrava-Vítkovice a ďalej cez Havířov do Českého Těšína a následne na Slovensko.



Na väčšine území zasiahnutých povodňami je už podľa českého národného dopravcu železničná premávka obnovená, prípade tam funguje náhradná autobusová doprava. Najhoršia situácia je v okolí miest Hanušovice a Jeseník, kde sa ani tento spôsob dopravy zatiaľ nepodarilo zaistiť. Výrazne poškodené sú tam aj cesty.